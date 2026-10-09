百度 Q3 反腐通报 41 人被处理，覆盖正式员工、外包人员、实习生等群体

IT之家 10 月 9 日消息，据“大厂青年”公众号，百度职业道德委员会于 10 月 9 日向内部全员下发 2026 年 Q3 违法违纪案件通报，邮件一次性公布了 41 起违纪案件的处理结果。

据通报显示，本次共追责 41 名相关人员，违纪问题集中在两类：一是利用职务便利谋取不当经济利益，二是弄虚作假、侵占公司费用。其中多名涉案人员已被相关部门依法处理，其余人员分别被辞退、退回外包公司或给予内部处罚。本次追责覆盖正式员工、外包人员、实习生等多个群体。

IT之家援引邮件原文如下（部分）：

百度职业道德违法违纪处理情况通告

现向大家通报 2026 年 Q3 公司员工违法违纪案件。以下被通报人员严重违反了公司规章制度，对这些背离和践踏百度风清气正文化价值观、违反职业道德规范的人员，公司秉承严肃态度予以辞退处理，其中涉嫌违法犯罪的人员已由司法机关依法处理。经公司职业道德委员会讨论决定，下列人员因违纪已被公司处罚：

1、原高校合作部员工李 xx，利用职务之便获取不当经济利益。李 xx 因涉嫌违法犯罪被公安机关依法处理，并因严重违反公司规章制度，已被公司辞退。

2、原高校合作部员工计 xx，利用职务之便获取不当经济利益。计 xx 因涉嫌违法犯罪被公安机关依法处理，并因严重违反公司规章制度，已被公司辞退 3、原高校合作部员工曹 xx，利用职务之便获取不当经济利益。曹 xx 因涉嫌违法犯罪被公安机关依法处理，并因严重违反公司规章制度，已被公司辞退。

4、原高校合作部员工房 xx，利用职务之便获取不当经济利益。房 xx 因涉嫌违法犯罪被公安机关依法处理，并因严重违反公司规章制度，已被公司辞退。

5、原 MEG 销售业务平台员工陈 x，利用职务之便获取不当经济利益。陈 x 因涉嫌违法犯罪被公安机关依法处理，并因严重违反公司规章制度，已被公司辞退。

6、原 MEG 销售业务平台员工朱 xx，利用职务之便获取不当经济利益。朱 xx 因涉嫌违法犯罪被公安机关依法处理，并因严重违反公司规章制度、已被公司辞退。

7、原 MEG 直销北分客户部员工王 xx (已离职)，在百度工作期间，利用职务之便获取不当经济利益。王 xx 因涉嫌违法犯罪被公安机关依法处理。

8、原 MEG 直销深分客户部员工边 x (已离职)，获取不当经济利益。边 x 因涉嫌违法犯罪被公安机关依法处理。

9、原 MEG 百科产品部员工胡 xx，利用职务之便获取不当经济利益。胡 xx 因涉嫌违法犯罪被公安机关依法处理，并因严重违反公司规章制度，已被公司辞退。

10、原 MEG 百科产品部员工董 xx (已离职)，在百度工作期间，利用职务之便获取不当经济利益。董 xx 因涉嫌违法犯罪被公安机关依法处理。

11、原 ACG 智能交通业务拓展部员工董 x (已离职)，在百度工作期间，弄虚作假侵占公司费用。董 x 因涉嫌违法犯罪被公安机关依法处理。

12、原 ACG 销售部员工王 xx (已离职)，在百度工作期间，在工作过程中弄虚作假并利用职务之便获取不当经济利益。王 xx 因涉嫌违法犯罪被公安机关依法处理。

13、原 ACG 销售部员工王 x，利用职务之便获取不当经济利益。王 x 因涉嫌违法犯罪被公安机关依法处理，并因严重违反公司规章制度，已被公司辞退。

14、原 ACG 业务拓展二部员工杨 x，利用职务之便获取不当经济利益。杨 x 因涉嫌违法犯罪被公安机关依法处理，并因严重违反公司规章制度，已被公司辞退。

15、原 ACG 业务拓展二部员工王 x (已离职)，在百度工作期间、弄虚作假侵占公司费用。王 x 因涉嫌违法犯罪被公安机关依法处理。

16、原 ACG 业务拓展二部员工郝 x，在工作过程中弄虚作假。郝 x 因严重违反公司规章制度，已被公司辞退。

17、原 ACG 业务拓展二部员工邱 xx，在工作过程中弄虚作假。邱 xx 因严重违反公同司章制度，已被公司辞退。

18、原 MEG 销售业务平台员工聂 x，在工作中弄虚作假谋取私利并欺瞒公司干扰公司调查。聂 x 因严重违反公司规章制度，已被公司辞退。

19、原 MEG 销售业务平台员工黄 xx，在工作中弄虚作假谋取私利并欺瞒公司干扰公司调查。黄 xx 因严重违反公司规章制度，已被公司辞退。

20、原 MEG 销售业务平台员工何 xx，在工作中弄虚作假谋取私利并欺瞒公司干扰公司调查。何 xx 因严重违反公司规章制度，已被公司辞退。

21、原 MEG 销售业务平台员工陈 xx 在工作中弄虚作假谋取私利。陈 xx 因严重违反公司规章制度，已被公司辞退。

22、原 MEG 销售业务平台员工张 xx，在工作中弄虚作假谋取私利。张 xx 因严重违反公司规章制度，已被公司辞退。

23、原 MEG 销售业务平台员工覃 xx，在工作中弄虚作假谋取私利。覃 xx 因严重违反公司规章制度，已被公司辞退。

24、原 MEG 销售业务平台员工费 xx，在工作中弄虚作假谋取私利。费 xx 因严重违反公司规章制度，已被公司辞退。

25、原 MEG 销售业务平台员工黎 xx，在工作中弄虚作假谋取私利。黎 xx 因严重违反公司规章制度，已被公司辞退。

26、原 MEG 销售业务平台员工严 xx，在工作中弄虚作假谋取私利。严 xx 因严重违反公司规章制度，已被公司辞退。

27、原 MEG 销售业务平台员工周 xx，弄虚作假侵占公司费用。周 xx 因严重违反公司规章制度，已被公司辞退。

28、原 IDG 自动驾驶事业部员工张 x、弄虚作假侵占公司费用。张 x 因严重违反公司规章制度，已被公司辞退。

29、原小度销售平台员工董 xx，弄虚作假侵占公司费用。董 xx 因严重违反公司规章制度，已被公司辞退。

30、原小度销售平台外包人员翁 xx，弄虚作假侵占公司费用。翁 xx 因严重违反公司规章制度、已被公司退回外包公司。

31、原 IDG 自动驾驶技术部外包人员罗 xx，弄虚作假侵占公司费用。罗 xx 因严重违反公司规章制度，已被公司退回外包公司。

32、原 IDG 自动驾驶技术部外包人员卢 x，弄虚作假侵占公司费用。卢 x 因严重违反公司规章制度，已被公司退回外包公司。

33、原 IDG 自动驾驶技术部外包人员罗 xx，弄虚作假侵占公司费用。罗 xx 因严重违反公司规章制度，已被公司退回外包公司。

34、原 IDG 自动驾驶技术部外包人员张 xx，弄虚作假侵占公司费用。张 xx 因严重违反公司规章制度，已被公司退回外包公司。

35、原 IDG 自动驾驶技术部外包人员陈 x，弄虚作假侵占公司费用。陈 x 因严重违反公司规章制度，已被公司退回外包公司。

36、原 IDG 自动驾驶技术部外包人员王 xx，弄虚作假侵占公司费用。王 xx 因严重违反公司规章制度，已被公司退回外包公司。

37、原 IDG 自动驾驶技术部外包人员韩 x，弄虚作假侵占公司费用。韩 x 因严重违反公司规章制度，已被公司退回外包公司。

38、原 IDG 自动驾驶技术部外包人员张 xx，弄虚作假侵占公司费用。张 xx 因严重违反公司规章制度，已被公司退回外包公司。

39、原 IDG 自动驾驶业务部外包人员黄 x，弄虚作假侵占公司费用。黄 x 因严重违反公司规章制度，已被公司退回外包公司。

40、原 IDG 自动驾驶业务部外包人员周 xx，弄虚作假侵占公司费用。周 xx 因严重违反公司规章制度，已被公司退回外包公司。

41、原公关部实习生朱 xx，弄虚作假造成公司经济损失。朱 xx 因严重违反公司规章制度，已被公司辞退。