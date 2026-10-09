漫威新剧《幻视任务》首曝中字片段：奥创以人类形态回归，10 月 14 日 Disney+ 开播

IT之家 10 月 9 日消息，漫威新剧《幻视任务》今日首曝两段中字片段。本剧也是《旺达幻视》三部曲的终章，将于今年 10 月 14 日在 Disney+ 开播。

据介绍，《幻视任务》是继《旺达幻视》《女巫阿加莎》后 MCU 衍生剧系列三部曲的最后一部，将讲述幻视试图恢复记忆和人性的故事。

IT之家查询获悉，保罗 · 贝坦尼 / 詹姆斯 · 斯派德 / 埃米丽 · 汉普希尔 / 托德 · 斯塔什维克 / 法兰 · 塔希尔将出任主演。

其中，保罗 · 贝坦尼继续出演幻视，詹姆斯 · 斯派德回归饰奥创（将以人类形态回归），鲁阿里德 · 莫利卡饰旺达和幻视的儿子汤米，特里 · 马塔拉斯担任运作人。

《幻视任务》主创 Terry Matalas 在接受 ScreenRant 采访时确认，他们将在这部剧中引入一支新的复仇者团队，即“AI 复仇者”。该团队主要出现在幻视的思维空间（Mindspace）内，成员为被救援的斯塔克工业 AI，包括：

伊迪丝（EDITH）：托尼 · 斯塔克（钢铁侠）生前开发的高级人工智能安全与防御系统，主要出现在《蜘蛛侠：英雄远征》的 AR 眼镜中。

星期五（F.R.I.D.A.Y.）：托尼的第二代超级人工智能管家，首次亮相于电影《复仇者联盟 2：奥创纪元》（2015 年），主要负责协助托尼和钢铁侠战甲，直至《复仇者联盟 4：终局之战》。

贾维斯（J.A.R.V.I.S.）：随《钢铁侠》（2008）登场的超级人工智能管家，在星期五之前负责管理托尼的豪宅与斯塔克大厦，后来在《复仇者联盟 2》被上传至振金之躯，蜕变为幻视。

笨笨（D.U.M.-E）：托尼 · 斯塔克在车库里最早亲手制造的、带有液压机械臂的初代智能机器人助手。在《钢铁侠》中，它在托尼测试飞行战甲时总是提前举着灭火器严阵以待，在托尼还没着火时就喷了托尼一脸干粉，气得托尼威胁要把它捐给社区大学，后来在托尼命悬一线时递上了初代反应堆从而救了托尼一命。后来它在《钢铁侠 3》中随着托尼的悬崖豪宅被炸毁，而托尼在电影结尾用吊车从海底打捞出了其残骸，后续被修复并带到了复仇者联盟新总部以及他的湖边林间小屋，继续负责一些基础的搬运和杂活，直到《蜘蛛侠：英雄无归》时还帮忙搭建彼得 · 帕克的死星乐高模型，最后被灾害控制局（DODC）查封。

U：笨笨的双胞胎兄弟，其主要工作就是手持摄像机，全程拍摄托尼在车库里的各项战甲测试和实验 Vlog。除了拍照摄影，小 U 也具备基础的抓取和递送功能，会在托尼组装战甲时在旁边递送关键零件。

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