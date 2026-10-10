比亚迪第 15 万辆新能源商用车下线，新能源客车连续三年获年度出口冠军

IT之家 10 月 10 日消息，比亚迪商用车宣布，10 月 9 日，比亚迪第 15 万辆新能源商用车 ——Q3 纯电动牵引车，在淮安比亚迪卡车智慧工厂正式下线。

官方表示，比亚迪 Q3 纯电动牵引车依托自研三电技术，搭载商用车专用刀片电池，电机峰值功率达 600kW，支持双枪快充，为重载运输提供强劲动力与快速补能支持。

IT之家获悉，比亚迪商用车已进入全球 70 多个国家和地区，新能源客车连续三年斩获年度出口冠军。

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Q3 是比亚迪于 2025 年 4 月 11 日在成都举行的“比亚迪重卡全系产品上市发布会”上推出的纯电动牵引车，同场还发布了纯电动自卸车与纯电动搅拌车。

此次下线所在的淮安比亚迪新能源商用车制造基地于 2023 年建成投产，在冲压、焊装、涂装、车架、总装五大关键生产环节全面引入机器人自动化生产线。2023 年 10 月，比亚迪混动轻卡 T5 新品发布会在该园区举办；2025 年 9 月 3 日，比亚迪第 10000 台新能源轻卡 T5 也在淮安基地下线。

比亚迪商用车业务最早从城市公交切入，2012 年启动卡车研发，随后逐步将研发、制造与服务能力延伸至物流运输，形成“纯电 + 混动”、轻重并举的产品矩阵。2025 年，轻卡 T5 第 1 万台下线，轿卡 T4 全球上市，产品进一步覆盖城配、冷链等场景。

海外业务方面，据中国客车信息网统计，比亚迪以 2233 辆出口量位居 2026 年上半年新能源客车出口榜首，市场份额达 22.15%，是上半年行业唯一出口量突破两千台的企业。