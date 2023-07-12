比亚迪获国内商用车首张欧盟 UNECE R155 / R156 体系证书，业务有望深耕欧洲市场

IT之家 7 月 12 日消息，UNECE R155 / R1 56 是欧盟法规强制的网络安全和软件更新相关证书，旨在应对车辆本身在汽车数字化、互联网化及自动化发展中，所出现的网络安全及消费者隐私风险。

IT之家经过查询得知，2022 年 7 月起，所有进入欧盟的新能源车型都必须满足 UNECE R155 / ECE R156 体系证书，该法规由联合国世界车辆法规协调论坛牵头制定，规定较严苛，申请难度大，汽车必须通过严格的性能和审核要求，取得一系列证书后，才能准入欧洲市场。

▲ 图源 UNECE

据悉，比亚迪日前摘获了国内商用车首张欧盟 UNECE R155 / R156 体系证书，该证书颁证仪式于 7 月 10 日在比亚迪总部举行。

这是继比亚迪摘得商用车首张 ISO / SAE 21434 体系证书、R155R156 体系证书后，又一次率先获得相关网络安全规范的商用车型体系证书。

该证书获颁表明了比亚迪旗下汽车已符合欧盟最新网络安全及软件更新的法规要求，有望为比亚迪今后深耕欧洲市场、进一步开拓全球市场奠定良好基础。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。