集邦咨询：内存等成本压力上升，2027 全球笔记本价格恐继续上涨

IT之家 10 月 10 日消息，市场调查机构集邦咨询（Trendforce）于 10 月 8 日发布博文，表示如果零部件价格继续维持高位，品牌扩大成本转嫁，终端涨价可能延长用户换机周期，预估 2027 年全球笔记本市场面临出货、价格双重影响。

IT之家此前援引该机构报道，在 2026 年第 3 季度以建议零售价 900 美元（IT之家注：现汇率约合 6,036 元人民币）的主流笔记本为例，其 CPU、内存及 SSD 占物料成本约 68%，品牌面临提价、压缩毛利或降低配置的选择。

该机构预计，2027 年全球出货量将低个位数（预估低于 5%）下滑。若 CPU 与 DRAM 价格维持高位，品牌扩大成本转嫁，终端涨价可能延长换机周期，这种情况下，全年降幅或扩大至高个位数（可能高于 5%）。

生产布局方面，新兴产区增加物流与供应链管理成本。报告预计，海外（原文未明确具体地区）制造占全球笔记本生产比重，将从 2025 年约 24%，降至 2026 年约 21%。

零部件供给方面，AI 服务器持续占据先进制程产能。报告预计，DRAM 供应仍偏紧；NAND 闪存（NAND Flash）或随新产能投产，于 2027 年下半年逐步缓解紧张。