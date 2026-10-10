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西班牙博物馆历时 18 个月用 30 台 2012 款苹果 Mac mini 打造 Cray-1 超算视觉复制品

2026/10/10 9:38:08 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 10 日消息，科技媒体 Ars Technica 昨日（10 月 9 日）发布博文，报道称西班牙计算机历史博物馆纪念 Cray-1 超级计算机诞生 50 周年以及苹果公司成立 50 周年，使用 30 台 2012 年款苹果 Mac mini，历时 18 个月，复刻打造出 Cray-1 外形复制品。

A vertical photo showing the size of the Cray-1 replica project. A large C-shaped tower stands lit up with green accent lighting.

IT之家注：Cray-1 是美国 Cray Research 公司设计的超级计算机，由计算机设计师西摩 · 克雷（Seymour Cray）主导研发。首台系统于 1976 年安装在美国洛斯阿拉莫斯国家实验室；从 1976 年到 1982 年，Cray-1 长期保持全球最快计算机的地位。

图源：WikiMedia

Cray-1 的时钟频率为 80 MHz，主存容量约 8 MB，理论峰值性能约为每秒 1.6 亿次浮点运算，即 160 megaflops。它采用 64 位字长，并通过专门的寄存器与流水线设计提升向量运算速度。

西班牙计算机历史博物馆为纪念 Cray-1 问世 50 周年，同时也庆祝苹果公司成立 50 周年，使用 30 台 2012 年款 Mac mini，外观按 1:1 比例打造，耗时 18 个月打造 Cray-1 视觉复制品，目前已在该博物馆公开展出。

Photograph of the museum's mac mini-powered Cray display

本次打造的视觉复制品由 5 台四核 i7 机型和 25 台双核 i5 机型组成。最近一次测试使用 64 个活跃处理核心，综合性能达到 1.3 teraflops。集群使用 macOS Mojave（10.14），并借助消息传递接口（MPI）让各节点传递任务。参观者可观看系统运行矩阵算法，并观察单核心与多节点并行运行的性能变化。

Cray-1_Tower_Unit14

博物馆将 30 台 Mac mini 垂直安装在钢制机箱与铝制托架上，利用热空气上升形成的自然对流散热。馆方称，整台集群几乎听不到明显声响；展品底部 2 台千兆以太网交换机是主要噪声来源，声级约为 30 至 33 分贝。

Cray-1_Terminal_and_Tower_Background

Cray-1_Replica_Bright_Room_PCs

以上图源：西班牙计算机历史博物馆
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关键词：苹果Mac mini超级计算机

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