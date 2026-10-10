微软推出 Edge 155 稳定版：增强 AI 标签页整理，支持解码 JPEG XL 图像

IT之家 10 月 10 日消息，微软于 10 月 8 日发布桌面稳定版 Microsoft Edge 155 更新，版本号为 155.0.4283.45。新版加入 JPEG XL 图像解码支持，并扩展标签页与工作区的智能整理功能。

功能更新方面，Microsoft Edge 155 增强 AI 标签页整理功能，现在不仅能建议如何分组标签页和工作区，还可推荐分组名称、视觉样式及标签，用户可在 edge://settings/privacy/services 中调整相关设置。

图像支持方面，新版可解码 JPEG XL（image/jxl）图片。该格式支持渐进式解码、广色域、高动态范围（HDR）、高位深及动画，有助于浏览器直接显示相应图片内容。

实时翻译方面，微软即将停止实时视频翻译功能。该变更将分阶段推出，因此部分用户目前可能仍能使用该功能。LiveVideoTranslationEnabled 策略将在未来的更新中被弃用。

本次更新也带来多项网页平台变化，包括 CSS 的 symbols ()、margin-trim 等功能，以及窗口管理 API 的扩展；具备相应权限的网页应用可控制窗口最大化、最小化和恢复。

安全方面，微软称 Edge 155 纳入 Chromium 项目的最新安全更新；官方安全说明页面当时尚未列出具体 CVE 编号。

此外，Edge 155 将网页 unload 事件处理器默认停用的覆盖范围扩大至 100% 页面加载，微软提醒开发者迁移到适合页面生命周期管理的替代机制。