OpenAI 公布大批数学研究成果引发学界巨震，学者担忧破坏学术合作传统

IT之家 10 月 10 日消息，据《商业内幕》今天（10 日）上午报道，OpenAI 最新公布的大批数学研究成果在学术界引发了不同反应。一些学者为数学研究取得的突破感到振奋，另一些人则开始担忧仍在努力攻克同样难题的研究人员。

纽约大学数学教授特里斯坦 · 巴克马斯特接受 CNBC《Squawk Box》节目采访时称，OpenAI 公布的成果让一些青年数学家的研究工作受到严重冲击：“他们一下子放出这么多成果，我们整个研究计划都被毁了。”

巴克马斯特还提出了另一项担忧：研究人员曾向 AI 工具提交尚未发表的研究材料，这些内容是否帮助 OpenAI 取得了此次公布的数学成果？“你得明白，他们能接触到我们所有的科研项目申请书。申请书提交后，评审专家需要审阅并写出摘要。而在撰写摘要时，他们往往会把申请书内容输入到模型中。”

当地时间 6 日，OpenAI 在 GitHub 上公开了 700 多份数学研究文稿。公告称，这批成果出自公司内部的一款前沿 AI 模型。许多数学证明还附有可供计算机验证的版本。

对一些数学家来说，问题不仅是自己苦苦钻研的难题被抢先攻克。

西北大学数学教授布莱娜 · 克拉指出，AI 有助于推动数学研究，但一次性公布大量成果，可能破坏数学界长期以来的合作传统，而这种合作正是取得研究进展的重要基础。“数学是一门极其注重合作的学科。OpenAI 没有任何人能够针对这些成果中的任何一项作学术报告，或者回答技术问题。”

数学家平时经常在学术报告和交流中分享尚未完成的研究思路。克拉担心，如果大家害怕自己的想法还没来得及正式发表，就被 AI 吸收利用，今后可能不再愿意公开交流。

据IT之家了解，OpenAI 的公告表示，此次公布的数学成果制定了论文修订和引用规范。公司还计划改进论文的呈现方式，并出资举办研讨会，帮助研究人员理解 AI 生成的数学成果。

罗格斯大学杰出数学教授亚历克斯 · 孔托罗维奇则持较为乐观的看法：AI 正促使学术界重新考虑如何招聘人才、评选奖项，而数学专业训练的价值反而可能进一步提高。“我想，我们不会愿意把奖颁给一个只会按按钮的人。学习数学，最重要的是培养面对重大问题时清晰、深入、长时间思考的能力。我认为，未来对这些能力的需求会更大，因为它们很难掌握，必须经过长期训练。”