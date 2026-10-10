谷歌发布安卓 17 QPR2 Beta 7 更新：修复待机耗电与 HTTPS 下载故障

IT之家 10 月 10 日消息，谷歌已推送安卓 17 QPR2 Beta 7 更新，修复 Pixel 手机待机耗电故障，并解决系统 HTTPS 文件下载失败问题。

IT之家援引博文介绍，本次更新版本号为 CP41.260831.016，安全补丁级别为 2026 年 10 月 5 日，覆盖 Pixel 6a 及后续多代设备，不过 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 不在支持名单内。已安装 Beta 6.1 的用户可通过 Android Beta Program 获取更新，也可使用系统镜像侧载升级。

第一项修复针对“倒扣手机即可设为勿扰”（Flip to Shh）触发的待机耗电问题。此前测试版中，用户将 Pixel 手机屏幕朝下放置后，处理器可能无法进入深度休眠状态，导致后台硬件持续运行。用户将 Pixel 手机放在桌面或床头柜上时，会在闲置状态下消耗额外电量。

第二项修复针对 Android 内置下载管理器（DownloadManager）的 HTTPS 下载错误。此前部分用户发起下载后，任务会立即失败，无法完成文件传输。

谷歌在发行说明中提示，Pixel 11 Pro Fold 用户可能需要重新录入人脸解锁，才能让 Face Unlock 正常工作。由于这是测试版，安装前建议先备份重要数据。