曝 ASML 光刻机配件韩国市场将统一涨价 10%，三星、SK 海力士已接受

IT之家 10 月 10 日消息，据韩媒 The Elec 报道，全球最大半导体设备制造商 ASML（阿斯麦）决定，将供应韩国市场的光刻机替换设备部件价格统一提高 10%。

此次涨价涉及极紫外光刻机和深紫外光刻机的全部备件，从 2027 年 1 月供货的产品开始执行新价格。

业内人士消息称，ASML 总部 9 月初就已通过韩国分公司向三星电子和 SK 海力士提出涨价方案，经过与两家公司采购部门协商，最终敲定涨价事宜。

涨价不仅涉及定期采购的耗材，还包括因故障或性能下降而需要更换的重要部件。光刻机内部装有大量精密零部件，包括负责光线传输的透镜、反射镜等光学部件，以及光源、精密驱动装置等。备件涨价意味着设备的日常运行成本也将增加。

ASML 过去通常只在原材料大幅涨价或个别材料采购困难时，调整对应零部件的价格。此次对所有备件统一提价 10%，并不常见。

一名半导体业内人士说：“零部件所用材料普遍涨价确实是一个原因，但客户赚了钱，ASML 也想多拿一些利润。”

ASML 将面向客户已安装设备的售后服务、备件和升级业务收入单独统计。2025 年，这部分业务营收达到 81.93 亿欧元（IT之家注：现汇率约合 615.29 亿元人民币），占公司总营收 326.67 亿欧元（现汇率约合 2,453.28 亿元人民币）的 25%。ASML 预计，今年该业务收入将增长 30% 以上。

除备件外，ASML 新接订单的设备也很可能涨价。ASML 还在与主要客户商讨提高设备售价。

半导体业内人士认为，三星电子和 SK 海力士接受 ASML 的全面涨价方案后，其他设备及零部件供应商要求涨价的底气也会更足。