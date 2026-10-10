iQOO Neo12 首发搭载 pTSF 技术的 2K 185Hz 超冠屏，本月见

IT之家 10 月 10 日消息，iQOO Neo12 手机今日官宣首发搭载 pTSF 技术的 2K 185Hz 超冠屏，超高清与超高刷并发，通透与省电兼得，本月见。

此外，该机还搭载第五代骁龙 8 至尊版处理器 + 冰穹风冷散热系统，配备自研电竞芯片 Q3，支持光追、超分、超帧、滤镜、游戏相机。新机内置 9000mAh 蓝海大电池，采用单电芯设计、第五代硅负极技术，能量密度高达 916Wh/L。

IT之家注意到，博主 @数码闲聊站 此前爆料，iQOO Neo12 的屏幕是行业独占且首发维信诺基于第四代发光技术 pTSF 打造的全新发光材料，满血双芯 + 风扇，整体规格不是简单的性能越级，有点 Ultra 的意思，与 16 更像是各有侧重的双旗舰定位。