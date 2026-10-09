iQOO Neo12 手机官宣“本月见”：内置风扇设计，号称拥有 Ultra 级性能统治力

IT之家 10 月 9 日消息，iQOO Neo 系列产品经理罗佳慧今日发布视频，宣布 Neo12 新机“本月见”。

她透露，新机拥有 Ultra 级性能统治力，会搭载新一代冰穹主动散热风扇 + 全新冰穹风道，同时拥有“旗舰双芯”。

值得一提的是，这款新机还将配备 iQOO 史上最高刷新率的屏幕，主打超高清 + 超高刷特性。

参考IT之家今日早些时候报道，博主 @数码闲聊站 爆料称，iQOO Neo12 手机确认 10 月登场，安排了 9 月新旗舰都没有的 2K+185Hz 定制新屏 + 主动散热风扇 + 骁龙 8E5 处理器 + 自研电竞芯片 Q3。

该博主表示，iQOO Neo12 的屏幕是行业独占且首发维信诺基于第四代发光技术 pTSF 打造的全新发光材料，满血双芯 + 风扇，整体规格不是简单的性能越级，有点 Ultra 的意思，与 16 更像是各有侧重的双旗舰定位。

作为参考，iQOO Neo11 手机于去年 10 月发布，搭载 BOE Q10+ 发光基材 6.82 英寸 2K 144Hz 高刷屏以及骁龙 8 至尊版处理器，提供「面对疾风」、「像素方橙」等配色，支持 3200Hz 瞬时触控采样率，定价 2599 元（IT之家注：12+256GB）起。

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