高通诉 Arm 案 5 天审议暂未裁决，陪审团下周二续议

IT之家 10 月 10 日消息，路透社昨日（10 月 9 日）发布博文，报道称在为期 5 天的案件审理后，美国特拉华州联邦法院的陪审团昨日未能就高通诉 Arm 一案达成裁决，表示将于下周二恢复审议。

IT之家曾于 10 月 6 日发布博文，报道称当地时间星期一（10 月 5 日），芯片制造商高通与芯片技术公司 Arm 再次对簿公堂，在美国特拉华州联邦法院展开为期五天的陪审团审判。

不过陪审团在星期五讨论了约 4 个小时后，未能达成一致意见，表示将于下周二恢复审议。

路透社报道称争议焦点包括 Arm 是否违反许可协议，以及是否故意干预高通与 Meta 的部分交易。高通指称，Arm 扣留了其芯片设计所需的软件补丁和工具，违反双方许可协议。高通还称，Arm 违反一项价格条款，该条款旨在确保高通为 Arm 处理器设计支付的价格，不高于最低价格的 110%。

高通还要求陪审团认定，Arm 曾向彭博社泄露一封 2024 年信函。该信函告知高通涉嫌违反关键许可协议。高通认为，泄露行为意在破坏其与 Meta 的交易；这一主张仍待陪审团判断。

Arm 否认高通因诉讼所涉指控遭受损害。Arm 律师称，高通提起诉讼是为了在双方争论许可条款时增加谈判筹码。

这场审判是两家公司近 2 年来的第 2 次。2024 年的审判中，Arm 未能说服陪审团认定高通违反许可协议。两案均有 Arm 首席执行官 Rene Haas 和高通首席执行官 Cristiano Amon 作证，并由美国地区法官 Maryellen Noreika 主持。