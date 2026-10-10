烟威 1000 千伏特高压工程竣工投产，核电送往山东全省

IT之家 10 月 10 日消息，据央视新闻报道，今天，山东胶东半岛清洁能源送出的关键通道，烟威 1000 千伏特高压工程正式竣工投产，这也是我国“十五五”时期投运的首个特高压交流输变电工程。

IT之家从报道获悉，烟威特高压工程线路全长 1197 公里，途经烟台、青岛、日照、潍坊、临沂 5 市。作为全国首个服务核电送出的特高压工程，投运后烟台海阳、莱阳等地的核电将通过该通道送往全省。同时，烟威地区的风电、光伏等新能源也将经由该通道实现全省范围内的优化配置。

国网山东电力建设部特高压管理处处长程剑介绍，随着山东胶东半岛核电、海上风电等清洁能源迅猛发展，胶东半岛正成为电力送出的重要基地。预计到“十五五”末，烟威地区外送富余电力将超过 3000 万千瓦。烟威特高压工程如同一条“绿电高速公路”，让这些清洁能源顺畅送达全省。

烟威特高压工程投运后，将与山东现有的特高压网络贯通，构成双环结构，形成全国首个省域特高压双环网。这样一张双环网，不但能让山东东部、北部等地区新能源基地发出的清洁能源顺畅传输；更能大幅度提升山东电网的安全性、稳定性和可靠性。