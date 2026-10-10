苹果第二期中国清洁能源基金扩容至 2.12 亿美元，在中国逾 95% 的生产制造现已采用可再生能源

IT之家 10 月 10 日消息，苹果公司今天（10 月 10 日）发布公告，宣布第二期中国清洁能源基金扩容，承诺投资总额增至 2.12 亿美元（IT之家注：现汇率约合 14.22 亿元人民币）。相较去年 1 亿美元（现汇率约合 6.71 亿元人民币）的初始锚定投资，基金规模增长约 1 倍。

位于广西的风电项目，由 Apple 第二期中国清洁能源基金的初步投资支持开发。

新能源科技、鹏鼎控股与达尔科技承诺出资。基金已完成初步投资，支持广西 260 兆瓦风电项目。山东 50 兆瓦风电项目也获支持，2 处均已开工；苹果称，中国逾 95% 的直接生产制造已采用可再生能源。

施罗德资本管理该基金，年度新增电量目标为 110 万兆瓦时。相关电量来自风能和太阳能，并将接入中国电网。首期基金已超额完成既定目标，在 14 个省份新建超过 1 吉瓦的风能和太阳能项目。

苹果还与山东创新精密合作，推进铝材熔炼电气化。双方使用的电感应炉已完成示范运行。苹果称，该炉属于这一领域规模最大的设备之列；双方正推动该技术用于 MacBook Air 规模化生产。

苹果也与其他供应商合作，将该路径推广至更多产品线。部分中国制造基地正试点热泵和工业蒸汽电锅炉。自 2015 年以来，公司温室气体排放已下降逾 60%；全球供应链目标为 2030 年底 100% 采用可再生能源。

苹果新增对中国绿色碳汇基金会的资助，支持森林可持续经营。资助还将支持城市生态系统碳汇，基金会将在未来 3 年设立试点。苹果也资助北京自然之友公益基金会，支持本地环保行动者设计并推行社区气候方案。

位于广西的一座 260 兆瓦风电项目正在建设中，该项目属于中国清洁能源基金初步投资支持的项目之一。