市场监管总局谈“美团收购麦芽田股权案”：将依法推进本案后续审查

IT之家 10 月 10 日消息，今日，市场监管总局召开“经营者集中简易案件审查制度成效”专题新闻发布会。会上谈到了“美团收购麦芽田股权案”公开听证情况。

会上介绍，美团收购麦芽田股权案是平台领域首起未达国务院规定的申报标准、依法要求申报的经营者集中案件，受到社会各方广泛关注。美团是国内头部网络餐饮外卖平台，麦芽田主要从事配送聚合平台服务，连接多家第三方配送运力商，为商户提供配送解决方案。2024 年，双方在中国境内配送聚合平台市场合计市场份额超过 50%。市场监管总局对该案高度重视，严格依法开展审查工作。

IT之家从发布会新闻稿获悉，在审查中，市场监管总局征求了有关政府部门、行业协会和同业竞争者意见，了解相关市场界定、市场结构、行业特征和集中对各方面影响等信息。经审查，本集中对中国境内配送聚合平台服务市场可能具有排除、限制竞争效果，可能影响中小商户自主选择运力，排挤其他第三方运力商；同时，集中进一步强化美团在中国境内网络餐饮外卖平台、即时零售服务平台市场的市场控制力，可能增强美团生态客户黏性，影响其他平台配送稳定性，提高相关市场进入壁垒。市场监管总局将本案可能具有排除、限制竞争效果的审查意见及时告知申报方，申报方提交了附条件承诺方案。

为确保案件审查客观公正，市场监管总局就附条件承诺方案能否解决竞争关注举行公开听证，主要基于三方面考虑：

一是本案涉及中小商户、运力服务商、平台从业者等多方经营主体切身利益，有必要通过公开听证充分听取各方意见诉求，切实保障各类主体合法权益。

二是本案为典型平台领域案件，涉及上游平台、商户、运力商等多边市场，数据、算法等竞争损害传导机制复杂，通过当面质证辩论有助于厘清争议焦点、解决竞争担忧。

三是在重大复杂经营者集中案件审查过程中，探索引入公开听证机制，有助于推动案件审查工作更加科学严谨，进一步提升反垄断执法法治化水平。

本次听证于 9 月 18 日举行，依法邀请了淘宝闪购、京东等竞争者，闪送、UU 跑腿等下游客户，行业协会、商户代表、骑手代表以及专家学者参与。听证会上，参会各方围绕承诺方案可执行性、如何保护各方合法权益等核心争议焦点，出示证据、陈述观点、开展质证辩论，充分表达观点，达到了预期效果，为本案依据《反垄断法》等法律规定，客观公正作出审查决定打下了坚实基础。

下一步，市场监管总局将坚持发展与规范并重，依法推进本案后续审查，切实维护配送聚合平台服务市场公平竞争秩序，保护中小商户、骑手等各类经营主体合法权益，防范“内卷式”竞争。后续，我们将继续探索运用公开听证机制服务重点案件审查，也欢迎社会各方积极参与、开展监督。