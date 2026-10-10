腾讯元器将于 11 月 9 日停止服务，所创建智能体将不再可用

IT之家 10 月 10 日消息，腾讯元器 10 月 8 日发布《关于元器平台停止服务通知》，因业务调整，元器平台将于 2026 年 11 月 9 日停止服务。在正式停止服务前，用户仍可正常登录并使用现有智能体；停服生效后，所创建智能体将不再可用，建议用户尽快完成数据导出与业务迁移。

从 2026 年 10 月 29 日起，停止创建新的智能体、API key 分发功能。现有存量智能体在正式停止服务前，仍可继续正常使用。

正式停止服务时间： 2026 年 11 月 9 日。届时，元器平台将关闭应用访问、数据读写、API 调用、控制台使用等所有面向公众的服务，元器平台将不支持用户访问，元器智能体页面将不支持显示。通过元器平台发布到其他渠道（包括公众号、服务号、微信客服等）的智能体将不支持响应用户对话。

自公告发布期至产品停服，用户可通过元器平台的导出工具，将智能体配置、工作流、对话记录等数据备份至本地，除此之外，为便于用户完成数据导出相关事宜办理，将为用户设置一段数据保留过渡期，过渡期截至【2027 年 1 月 9 日】。

具体安排如下：

停服前（即日起至 2026 年 11 月 9 日）：元器平台数据导出功能可正常使用，用户可随时导出并下载备份；

停服后（ 2026 年 11 月 9 日至 2027 年 1 月 9 日）：平台功能停止使用，用户仍可登录元器数据导出控制台下载备份数据；

数据删除：2027 年 1 月 9 日起，除法律法规规定须留存的日志等记录外，平台将依法删除全部用户数据，请用户在此前完成备份。

IT之家注意到，在 2024 年 5 月 17 日举办的腾讯云生成式 AI 产业应用峰会上，腾讯发布了新推出的智能体产品“腾讯元器”，腾讯称之为“一站式智能体创造与分发平台”。

据腾讯官方介绍，腾讯元器有如下特点：