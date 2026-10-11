亚马逊云科技向姚明发起的姚基金捐赠 100 万美元现金及云 + AI 资源，目标培养 AI + 体育复合型人才

IT之家 10 月 11 日消息，亚马逊云科技 10 月 10 日宣布与北京姚基金公益基金会（以下简称“姚基金”）共同推出“云上篮图”体育 × 科技育人计划。

该公益计划依托姚基金覆盖全国的学校网络、体育人才培养经验，同时借助亚马逊云科技 Breaking Barriers 全球创新活动，以及云与 AI 技术、由资深解决方案架构师组成的导师团队和培训与认证学习资源，旨在培养更多兼备 AI 素养与体育专业能力的复合型人才，赋能中国体育行业在 AI 时代快速发展。

本次计划中，亚马逊云科技将投入 100 万美元（IT之家注：现汇率约合 670.6 万元人民币）现金捐赠及云与 AI 技术资源，一方面支持 Breaking Barriers 在中国的落地，涵盖高校专业人才培训、黑客松实战演练以及成果部署应用三个阶段，另一方面支持姚基金篮球季的开展，为姚基金覆盖的学校提供体育教学、训练与赛事支持。

在“云上篮图”体育 × 科技育人计划中，亚马逊云科技首次将 Breaking Barriers 引入中国，支持体育 AI 人才的培养，推动 AI 教学工具在基层体育教学中的实际应用。

在专业人才培训阶段 ，亚马逊云科技将联合姚基金，支持 10 所体育类或技术类院校开展培训。亚马逊云科技将提供业界领先的云和 AI 学习资源，并组建由资深解决方案架构师构成的导师团队，通过工作坊、面对面技术指导以及技能认证支持，帮助学生系统掌握生成式 AI 与数据科学的核心技能。

在黑客松实战演练阶段 ，前期参与培训的高校学生将化身“构建者”，围绕来自一线基层体育教学的真实挑战打造 AI 教学工具，例如结合学生体质特征与有限设施、自动生成个性化训练计划的 AI 教学助手。

在成果部署应用阶段，亚马逊云科技将进一步优化黑客松中孵化出的优秀 AI 教学工具，并在姚基金所覆盖的 100 所基层学校中开展试点，为基层体育教师提供个性化训练指导和智能化教学支持。

同时，亚马逊云科技还将支持“姚基金篮球季”的开展，在姚基金支持的学校中提供篮球教育与学习训练，并支持学生参加全国联赛，以此推动基层篮球运动发展，助力基层青少年乐享体育运动、促进身心健康发展。

IT之家注：姚基金是由姚明于 2008 年在中国青少年发展基金会架构下发起，于 2018 年在北京市民政局注册，本着“助人自助，以体育人”的宗旨，致力于助学兴教，促进青少年健康发展的公益组织。姚基金通过支持青少年发展项目和搭建公益平台，让更多的人关注欠发达地区青少年，帮助他们在教育、体育运动、心理等多个方面的全面发展。姚基金主要项目包括姚基金篮球季、姚基金慈善赛等。截至 2025 年底，姚基金公益项目已累计覆盖全国 30 个省份 550 余个县（市、区）的 6700 余所乡村学校，派出 9200 余人次志愿者支教，培训 1600 余名乡村专、兼职体育教师。