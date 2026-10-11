微软 CEO 纳德拉：开发者应当默认假设 AI 模型失控，思考如何强制中断任务

IT之家 10 月 11 日消息，微软 CEO 萨蒂亚 · 纳德拉认为，在 AI 日益蓬勃发展的时代，使用超级智能自我监控等简单策略是不够的。

纳德拉在北京时间 10 月 10 日晚的一篇长文中指出，传统软件系统在过去几十年中被广泛部署，人类已经拥有追踪特定代码路径行为的工具和能力。然而，AI 模型比传统软件更强大，但却是一个黑盒子，我们部署了这些复杂的智能体系统和模型，访问我们最敏感的数据，并赋予它们代表我们执行关键任务的能力。

纳德拉认为，我们应该退一步思考，重新评估这个新时代的信任架构。模型提供商根本无法将责任外包出去，不能把超级智能当作一套嵌套的黑匣子，简单地接受或拒绝它的建议、答案和行动。我们必须建立能够观察其行为、可测试极限和始终可容纳行为的封闭系统。

纳德拉表示，将前沿封闭权重和开放权重模型视为内部风险，是构建此类体系的一种方式。这并不是因为 AI 模型一定是恶意的，而是任何有足够能力、能够接触重要系统的行为者都可能犯错或被攻破，而遏制和控制的架构必须考虑到这一点。

纳德拉提到，开发者应当围绕可观测性原则设计这些系统，IT之家附具体原则如下：