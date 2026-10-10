Cloudflare 推出开放权重决策 AI 模型 Clef-omni，新增支持音频 / 视频输入

IT之家 10 月 10 日消息，Cloudflare 昨日（10 月 9 日）发布公告，宣布推出开放权重决策模型 Clef-omni，支持单次 API 调用处理文本、图像、音频和视频等。
定位方面，该模型在此前 Clef 系列模型基础上，扩展支持多模态输入，模型权重已在 Hugging Face 开放。
多模态支持方面，此前的 Clef 支持文本、图像及从视频中抽取的连续画面（把视频按时间抽取成一张张静态图像，再把这些图像按顺序作为输入交给模型），而 Clef-omni 新增音频和完整视频输入，支持 wav、mp3、mp4 和 webm 格式。
Cloudflare 称，开发者无需另行搭建语音转写及音视频拆分流程，可用一个模型处理多种输入。
Cloudflare 称，Clef-omni 基于 Qwen3-Omni-30B-A3B-Instruct 构建，并保留其主要理解能力。模型面向结构化决策任务，不生成常规文本输出。公司公布的测试中，纯文本请求中位响应时间约 130 毫秒，图像约 150 毫秒；带声音的 21 秒视频约 1.5 秒完成评分。
|基准测试
|Clef-omni
|Clef
|Clef-flash
|Jev
|BFCL：精确匹配率
|98.2
|98.47
|98.76
|95.75
|ToolRet：nDCG@10
|66.6
|69.19
|66.43
|65.28
|API-Bank：准确率
|92.7
|91.93
|93.11
|88.19
|家用电器：精确匹配率
|69.3
|82.95
|97.73
|52.27
|When2Call：准确率
|63.3
|72.37
|65.58
|80.97
|BANKING77：宏平均 F1
|94.8
|94.20
|90.93
|79.74
|CLINC150+OOS：宏平均 F1
|97.7
|97.43
|66.77
|89.27
|BRIGHT：nDCG@10
|42.0
|45.91
|39.26
|47.52
|Amazon ESCI：宏平均 F1
|57.8
|57.48
|57.39
|55.21
|PhishNChips：准确率
|73.2
|79.60
|75.05
|62.55
Cloudflare 还将 Clef-flash 每百万输入 Token 价格从 0.09 美元（IT之家注：现汇率约合 0.6 元人民币）降至 0.038 美元（现汇率约合 0.25 元人民币），降幅约 58%。Clef-flash 托管版上下文窗口同步从 64k 缩至 24k。
|模型
|输入价格
|输出价格
|Clef-flash
|每百万 Token 0.038 美元（现汇率约合 0.25 元人民币）
|每百万 Token 0.12 美元（现汇率约合 0.8 元人民币）
|Clef
|每百万 Token 0.24 美元（现汇率约合 1.6 元人民币）
|每百万 Token 0.72 美元（现汇率约合 4.8 元人民币）
|Clef-omni
|每百万 Token 0.15 美元（现汇率约合 1 元人民币）
|每百万 Token 0.60 美元（现汇率约合 4 元人民币）