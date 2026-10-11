星际荣耀官宣重型型号“双曲线九号”火箭已启动预研

IT之家 10 月 11 日消息，星际荣耀航天科技集团今日发布十周年庆祝视频，宣布重型型号“双曲线九号”火箭已启动预研。

据博主 @卡尔达瓦里希 去年 5 月分享的 PPT 来看，星际荣耀双曲线九号运载火箭 (SQX-9) 总体设计规划如下：

双曲线九号面向载人登月、火星探测、深空探测等任务需求，LEO 运力百吨级、LTO 运力 50 吨级；

双曲线九号箭体直径 11 米，起飞推力 7000 吨级，规划有两级串联基本构型和三级串联拓展构型；

双曲线九号两级全复用：一子级垂直回收，二子级拟通过以气动减速、垂直着陆的方式进行技术验证。

一级动力采用 33 台 300 吨级（分级燃烧）高压补燃循环液氧甲烷发动机；二级动力采用 2 台地面版（摇摆）+2 台真空版（固定）发动机。

IT之家查询星际荣耀官网获悉，其目前双曲线系列运载火箭产品型谱包括双曲线一号小型固体运载火箭（SQX-1）、双曲线二号可重复使用技术验证火箭（SQX-2Y）、焦点一号发动机（JD-1）、双曲线三号中大型可重复使用液氧甲烷运载火箭（SQX-3）、焦点二号液氧甲烷发动机（JD-2）。

其中，SQX-3 主要针对未来星座组网、空间站货物运输等高频次、大规模太空运输需求，该型火箭目前已完成全面投产，正在开展相关测试、试验验证工作，计划于 2026 年完成首飞入轨 + 海上回收。