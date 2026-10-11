多地雅思考试突发取消、考到一半叫停，回应称技术原因

IT之家 10 月 11 日消息，据中央广播电视总台中国之声今日报道，由英国文化教育协会主办的雅思考试 10 月 10 日场次在全国大范围取消，部分考生还在候考，就收到取消短信；也有考生考完听力，中途接到通知停考离场。考试客服中心表示，这场停考预计会持续到 12 日。

当天参加考试的考生都收到了来自英国文化教育协会雅思客服中心的邮件，其中写明“10 月 10 日的雅思机考因技术原因取消，您的考试费将于一个工作日内全额退至您的 NEEA 账户”。工作人员证实，技术故障也将影响后续两天的考试。10 日当天已经参加部分考试的考生，也无法获得本次考试的成绩。

英国文化教育协会考试客服中心工作人员：的确我们这里收到的通知是不得不因为技术故障取消，所以说十分抱歉。如果不是万不得已的话，我们是绝对不会做这样的取消的。急着报考试的话，是建议看 13 日之后的考试，这场考试的费用已经在处理退费了，理论上 1 到 2 天之内就可以回到 NEEA 报名的账号。我们看了后面的那个位置其实还是比较紧张的。所以如果真的是急着报名，急着要成绩的话，可以先把名报了。与此同时，我们也在争取是否能够开更多的考位给到大家。

社交媒体上，不少考生表示是专程从外地赴考，提前订好了酒店，交通、住宿成本已经先行支出。对于这类损失能否获得赔偿、受影响考生能否优先改期，工作人员回应，目前均没有相应安排。

从事雅思培训的教师马林介绍，当前中国香港、英国、新加坡等地院校的申请季在 9 月到 10 月陆续开放，许多考生正集中在这个时间点考试、递交申请，有的手中已经拿到有条件录取，只等语言成绩“达标”，本次停考正卡在他们要紧的时间节点上。马林同时提醒，时间紧张的考生，可以尝试主动联系申请院校说明情况。

中国教育发展战略学会学术委员陈志文分析，此类考试临时取消在过往并非孤例，但考试中途被大面积叫停确实少见；官方通报的“技术原因”背后，是传统互联网环境下的在线考试系统，正面临如何适应当下技术环境的新考验。

IT之家注意到，今年 3 月 5 日，雅思考试主办方英国文化教育协会与 IDP 教育集团联合发布公告，宣布自 2026 年年中起，雅思考试将在全球范围内陆续停止纸笔考试，全面转向机考模式。

5 月 9 日，雅思官方进一步明确了该政策在中国大陆市场的时间表：自 2026 年 9 月 1 日起，中国大陆地区的普通雅思考试将全面停止纸笔形式，全部转为机考；用于英国签证及移民所需的雅思考试，则于 7 月 1 日起率先停止纸笔考试、全部采用机考。这意味着中国大陆雅思考生在今年下半年正式迎来考试的全面数字化时代。

事实上，雅思考试向机考模式的转型已有多年铺垫，中国大陆地区自 2021 年起就已实行纸笔考试与机考并行模式。