国家安全部揭秘为何接陌生来电先沉默三秒，称数秒语音样本可能被不法分子用于 AI 声纹克隆

IT之家 10 月 11 日消息，近期，一条“接到陌生来电先沉默三秒”的提醒在社交平台刷屏。据国家安全部披露，不法分子在接通受害者电话后，可能刻意保持沉默，诱使受害者回应。短短数秒的语音样本，就可能被不法分子用于 AI 声纹克隆，进而冒充身份实施诈骗等违法犯罪行为。

国家安全部提到，从声纹到人脸，从虹膜到步态，AI 技术正在把最难以更改的生物特征，变成可以被采集、复制、加工利用的数据。个人信息安全面临的已不再是简单的泄露风险，而是新型的深度威胁。

过度采集，无感窃取信息 。AI 依托强大的图像和语音解析能力，可从网络公开素材中批量提取标准化生物特征。部分不法 App 或平台会以“刷脸”验证等名义，过度采集、无感抓拍用户面部与声纹数据。

深度伪造，滋生新型犯罪 。在 AI 时代，一张照片加几秒语音，就能克隆出以假乱真的“数字分身”。从“熟人”视频借钱到网络造谣，深度伪造不再只是技术演示，而是日益成为不法分子滥用的新手段。当眼见不再为“实”、耳听不再为“真”，深度伪造乱象持续冲击网络空间信任，威胁群众财产与信息安全。

信息整合，推断还原隐私。部分研究表明，AI 可依托人脸影像推测部分体态与生理特征，结合步态数据可辅助分析年龄、识别情绪倾向。不法分子若获取相关数据库，可结合基因数据锁定个人身份、推断亲属关系。境外间谍情报机关可能将此作为渗透策反的突破口，精准锁定目标人群，进而实施危害国家安全的活动。

IT之家提醒：最高人民法院明确，非法获取、出售或提供人脸照片、视频等公民个人信息，情节严重的，构成侵犯公民个人信息罪。法律红线不容触碰，违法必被追究责任。大家注意辨别用途、范围、信息保护措施等，谨记“非必要不提供”原则，警惕不法分子设置的各类隐私采集陷阱。

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