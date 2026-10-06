为防范 AI 深度伪造，意大利总理梅洛尼申请将自己的声音注册为商标

IT之家 10 月 6 日消息，据路透社报道，公开档案显示，意大利总理焦尔吉娅 · 梅洛尼已经向欧盟知识产权局（EUIPO）提交申请，希望将自己的声音注册成为商标，以此防范由 AI 生成的深度伪造内容。

图源：梅洛尼 X 账号

欧盟知识产权局网站上这份申请的日期为 10 月 5 日，梅洛尼办公室也证实了该申请。申请材料当中附带一段时长 4 秒的录音，录音里她用意大利语重复说了两遍：“我是焦尔吉娅 · 梅洛尼。”

“Io sono Giorgia（我是焦尔吉娅）”正是她 2021 年自传的书名。这句话源自梅洛尼 2019 年在一场政治集会上的著名发言，甚至还曾经被改编成迪斯科舞曲。

近些年来，经过篡改的梅洛尼影像多次在网络上流传，部分还被网友当作真实内容转发。其中就有一张伪造图片，画面当中的她身着内衣坐在床上。

IT之家注意到，梅洛尼曾公开谴责这类伪造内容，认为其目的就是散布虚假信息、针对个人进行攻击；她呼吁网民在转发网络内容之前务必先核实真伪。她也曾表示，自己尚有能力维护自身权益，但很多普通人却做不到。

目前这份提交给欧盟知识产权局的商标申请仍处在审核阶段。

意大利媒体报道称，即便该项声音商标申请最终获准，单凭这一项商标权依旧无法完全阻止他人利用她的语音制作 AI 深度伪造音频。不过它能够给那些试图复刻其嗓音的造假者增设更多法律障碍。

早在 2024 年，梅洛尼就已经对一名撒丁岛男子提起民事诉讼，指控该男子使用她的面部生成并在网上发布深度伪造色情图片。这起案件目前仍在意大利法院审理当中。