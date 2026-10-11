AOC“Q27U4D”27 英寸显示器上架：2K 144Hz QD-OLED 配双扬，2999 元

IT之家 10 月 11 日消息，AOC 旗下“Q27U4D”27 英寸显示器现已在京东上架：该机主打 2K 144Hz QD-OLED，定价为 2999 元，部分地区国补后低至 2706.55 元。

该机配备一块 2560x1440 分辨率 144Hz QD-OLED 面板，全屏亮度 200nits、HDR APL 10% 亮度 400nits；色域 100% sRGB / 99% DCI-P3，sRGB 下色偏 ΔE＜1；拥有 0.03ms 灰阶 (GtG) 响应时间与 1.5M:1 静态对比度，支持 VRR 可变刷新率、MBR 低运动模糊技术。

该机支架支持升降 / 倾斜 / 旋转，显示器本体支持 VESA 壁挂，提供 HDMI 2.1 TMDS、DisplayPort 1.4、3.5mm 音频输出插孔，集成 USB Hub，提供全功能 USB-C 上行 (96W PD-out)、4 个 USB 10Gbps 下行等接口，支持 KVM 切换；集成 2 个扬声器。

IT之家附显示器参数：

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