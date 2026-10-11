云遥宇航天津首颗自研商业卫星赴酒泉发射场，10 月底排期发射

IT之家 10 月 11 日消息，10 月 9 日，云遥宇航金山世界号卫星（云遥一号 28 星）出征仪式在天津总部顺利举行。卫星完成装车，7 点 17 分，伴随出征口号，正式启程奔赴酒泉卫星发射中心，等待基地 10 月底排期发射。

据介绍，这是天津首颗由云遥宇航完全自主设计、抓总研制的商业卫星，实现天津本土商业气象卫星整星研制从 0 到 1 的历史性突破。今年 8 月，卫星已完成总装集成、全套环境试验等全部地面研制工作，具备出厂发射条件。

卫星主载荷为云遥宇航自主研发的 GNSS 掩星海反一体化载荷，可获取大气、电离层、海洋、陆地多圈层环境观测数据，实现各类气象环境要素的高精度探测；同时搭载阿童木空间机械臂以及自拍相机、自拍屏等试验验证设备，将开展商业卫星太空智能操作在轨验证，积累空间智能操作实测数据，探索卫星在轨运维新技术路径，是商业航天产业链协同创新的重要成果。

“云遥一号”系列掩星数据已接入中国气象局综合气象观测系统实现业务化运行，每日可输出数万条掩星廓线产品，协同风云卫星支持我国气象事业发展。

IT之家注意到，抵达酒泉基地后，试验团队将有序开展状态核查、火箭对接、系统联调等一系列发射前准备工作。