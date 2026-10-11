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利民推出冰封雅境 Frozen Horizon 240 DIGITAL BLACK ARGB 一体式水冷散热器：冷头配 RGB 数显，339 元

2026/10/11 17:40:33 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 10 月 11 日消息，利民现已在京东上架冰封雅境 Frozen Horizon 240 DIGITAL BLACK ARGB 一体式水冷散热器，其冷头配备 RGB 数显，定价为 339 元

京东利民 Frozen Horizon 240 DIGITAL BLACK ARGB 散热器 339 元直达链接

该散热器冷排部分采用暗黑系纳米喷漆工艺。冷头采用可拆卸磁吸式设计，其数显屏支持四向自由旋转，并带有幻彩 ARGB 边框灯效。用户可配合 TRCC 软件令数显屏展示 CPU 与显卡的温度及占用率。

规格方面，该散热器冷排尺寸为 277mm x 120mm x 27mm，搭载了两把 S-FDB 轴承 120mm x 120mm x 25mm 尺寸 TL-Q12 风扇，风扇的最高转速为 2000 RPM，最大风量达到 68.9 CFM，最大风压为 2.20 mmH2O，运行噪音不高于 28.2 dB(A)。散热器兼容英特尔 LGA 1851、1700、115X、1200 及 AMD AM5、AM4 平台，并标配了导热系数为 12.8 W/MK 的 TF7 硅脂。

IT之家附产品参数：

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