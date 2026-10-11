Krafton 谈《PUBG Ded.Net》游戏玩法：大逃杀、肉鸽、暴力融合

IT之家 10 月 11 日消息，据游戏媒体 EuroGamer 今天报道，《绝地求生》无疑是近十年最重要的游戏之一。如果说《H1Z1》奠定了大逃杀玩法基础，那么《绝地求生》就是真正将它塑造成形并发扬光大。如果没有它，我们或许就不会看到 2010 年代末席卷游戏行业的大逃杀热潮。

据报道，Krafton 已经在上个月宣布开发全新《绝地求生》游戏《PUBG Ded.Net》。这款作品在吃鸡框架之上融入了许多肉鸽玩法，拥有血腥、暴力的视觉风格。

《PUBG Ded.Net》创意总监戴夫 · 柯德（IT之家注：Dave Curd）对此表示，团队在开发游戏过程中需要剥离游戏的各种表面元素，重新审视本质。“《绝地求生》究竟是什么？是蓝圈吗？是三级头吗？我认为，它的核心是绝境求生，是适者生存，是弱肉强食。”

故事方面，玩家将在游戏中扮演一档暴力真人秀节目的参赛者。游戏借鉴了 20 世纪 90 年代风格夸张、充斥暴力内容的动作游戏和影视媒体。创新之处在于借鉴“三选一”的肉鸽游戏设计。一场比赛结束后，玩家选择的强化能力或改造项目，都能对接下来的游戏产生正面或负面影响。

柯德特别强调，《Ded.Net》不会像其他肉鸽游戏那样追求过于精细复杂的数值设计。比如让射速或体力恢复速度增加 5 点的渐进式升级，就不是他希望加入的内容。

他说：“我不希望玩家整天琢磨那些书呆子才会干的事。我不希望玩家做数学题，也不希望他们费尽心思计算，究竟叠加多少层瞄准速度提升才是最优解…… 游戏中绝不会出现我的子弹伤害是你两倍的情况。我们设计的各种能力，都是经过刻意规划的战略性玩法选择。”