美国加州政府起诉 3D 打印耗材制造商 Polymaker，指控其助长幽灵枪制造

IT之家 10 月 11 日消息，据科技媒体 Tom's Hardware 今天报道，美国加利福尼亚州政府近期对 3D 打印耗材制造商 Polymaker LLC 提起诉讼，指控其面向枪支爱好者销售耗材，将原本无害的 PLA 材料转化为枪支零部件。

根据加州法律，枪支前体部件被定义为“任何向公众销售或推广的物品，这些物件一旦完成组装或改装，将成为或用作功能性枪支的框架、枪身”。

IT之家从原报道获悉，该起诉书承认 3D 打印耗材本身并不违法。检方指出，Polymaker 支持社交媒体账号“3D 打印将军”持有人 Sean Aranda，助长“幽灵枪支”泛滥。

据了解，Sean Aranda 是一名 3D 打印专家、枪械爱好者，他曾因违反 YouTube 平台政策导致账号被封。Polymaker 公司曾赞助他的频道，赠送一卷特别版的卡其色 PLA Pro 耗材，之后他又成为 Polymaker 客户体验主管，如今晋升为 Polymaker 的高级技术客户经理。

加州政府还认为，Sean Aranda 之所以能进入 Polymaker 公司，是因为他和 3D 打印枪支社区关系紧密。政府在诉状中要求 Polymaker 退还相关利润、缴纳民事罚款，并接受法院禁令。