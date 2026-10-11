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上市 1 月京东直降：小米 NAS 智能存储 2699 → 2384 元 4 年质保

2026/10/11 21:58:07 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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小米首款 NAS 产品“Xiaomi 智能存储”今年 8 月 27 日开售，官方定价如下：

4T 定价 2699 元，今日国补后 2384 元：

京东小米 智能存储 4TB 国补后 2384.1 元领 250 元券

8T 定价 3499 元，今日超级补贴价 3194 元：

京东小米 智能存储 8TB 超级秒杀 3194 元领 196 元券

16T 定价 5499 元，今日国补后 5084 元：

京东小米 智能存储 16TB 国补后 5084.1 元领 250 元券

官方 3 年质保，今日京东加赠 1 年延保 + 5 年数据恢复服务。

IT之家了解，小米智能存储采用双盘位设计，最大支持 60TB（30TBx2），适配 3.5/2.5 英寸个人硬盘，支持双盘模式下的动态备份 / 双备份功能，提供 1 个 USB-A 3.0 接口、1 个 HDMI 1.4 接口、1 个 2.5GbE 网口。

据官方页面介绍，这款产品配备了 4GB 内存 +32GB 存储，最大可选 16TB 硬盘版本（西数红盘）；采用 6 系一体铝中框；集成中枢网关，全屋智能联动快 3 倍。

功能方面，它支持 AI 智能相册，可自动归类、智能搜索；支持小米设备进阶体验，包括 4 路摄像机监控存储（最长保存 360 天）、微信 / 整机备份（HyperOS 3.0 及以上）；最多可支持 16 个账户使用。

它支持全家共享、多端远程访问，可提供最高 40Mbps 的免费远程访问带宽；提供独立 App，手机、电脑、电视都能轻松访问；小米手机（HyperOS 3.0 及以上）还能通过系统自带的文件管理应用快速访问。

此外，小米智能存储还支持智能整理影片、远程下载。添加影视资源后，可根据文件名智能识别影片信息，匹配影视封面、名称、评分等信息，自动生成美观的影视海报墙；App 内置视频播放器，可播放多种主流视频格式。支持 4K HDR10 视频播放、外挂字幕、无线投屏、HDMI 连接。

京东小米 智能存储券后 2384.1 元起领 250 元券

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关键词：小米小米系统nas存储

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