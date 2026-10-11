西渝高铁全线建设进入关键攻坚阶段，建成后西安至重庆从 6 小时缩短至 2.5 小时

IT之家 10 月 11 日消息，据央视新闻今日报道，记者从京昆高速铁路西昆公司获悉，10 月 11 日，随着最后一次爆破作业顺利完成，西安至重庆高速铁路（以下简称“西渝高铁”）高升二号隧道贯通，为全线按期建成通车奠定坚实基础。

高升二号隧道位于重庆市开州区，由中铁二院设计、中铁七局承建，全长 7234 米，地质条件极为复杂，滑坡、岩堆、采空区、老窖积水、岩溶等不良地质交错分布，为 Ⅰ 级高风险隧道。隧道施工叠加高瓦斯防控、反坡排水、岩溶突水涌泥三大突出难题：瓦斯易积聚爆炸，反坡作业积水难外排，岩溶地段围岩破碎极易失稳。多重风险交织，对施工技术、现场管控提出极高要求。

据了解，西渝高铁康渝段正线全长 478 公里，线路起自安康西站，途经陕西省安康市、重庆市城口县、四川省达州市与广安市、重庆市合川区与北碚区，最终接入重庆西站枢纽。目前，西渝高铁康渝段建设正全速推进，全线已贯通隧道 66 座，工程整体全面进入无砟轨道施工、站房建设及四电工程安装的关键攻坚阶段。

西渝高铁建成通车后，将与成渝高铁、郑渝高铁、渝昆高铁等多条干线铁路互联互通，进一步完善中西部地区高速铁路路网结构。

IT之家查询获悉，西渝高铁全长 739 公里，设计时速 350 公里，分西安至安康、安康至重庆两段建设，同步建设西渝高铁与郑渝高铁间连接线。安康至重庆段自安康西站起，经陕西省安康市，重庆市城口县，四川省达州市、广安市，重庆市合川区、北碚区，引入重庆枢纽重庆西站，共设安康西、岚皋、城口、樊哙、宣汉南、达州南、大竹、广安东、合川东、北碚南、重庆西 11 座车站，其中重庆西为既有车站，其他为新建车站。

西渝高铁全线预计 2028 年建成通车，西渝高铁建成通车后，西安至重庆的出行时间有望从现在的 6 小时左右缩短至 2.5 小时左右。