日本首部 IMAX 拍摄电影：《哥斯拉-0.0》终极预告公布，应战经典宿敌基多拉

IT之家 10 月 12 日消息，“哥斯拉”新电影、《哥斯拉-1.0》续集《哥斯拉-0.0》今日发布终极预告，这也是日本首部采用 IMAX 拍摄的电影。

电影采用 1.43:1 的 IMAX 全画幅，讲述《哥斯拉-1.0》中哥斯拉袭击两年后世界发生的新灾难。预告中出现了极具辨识度的金色光束，以及一段熟悉的怪兽吼声。这些线索都指向了哥斯拉系列中的经典宿敌 —— 基多拉。

《哥斯拉-0.0》由山崎贵回归执导、编剧、把控视觉效果，神木隆之介、滨边美波回归出演，今年 11 月 3 日在日本上映、11 月 6 日北美上映（包括 IMAX）。

1954 年 11 月 3 日，哥斯拉系列第一部作品《哥斯拉》上映，此后每年的 11 月 3 日作为“哥斯拉之日”被粉丝熟知。最新作《哥斯拉-0.0》将于今年的“哥斯拉之日”在日本地区首映，并于 11 月 6 日在北美上映，本片集结了获第 96 届奥斯卡最佳视觉效果奖的制作班底。

IT之家查询获悉，《哥斯拉-1.0》电影于 2023 年 11 月 3 日在日本上映，目前豆瓣评分 6.5。影片为庆祝哥斯拉诞生 70 周年的纪念作品，也是东宝第 30 部哥斯拉大作。故事设定在二战后的日本，哥斯拉的出现仿佛要给已经变得一无所有（归 0）的日本再添一击，将这个国家打到负值（负 1.0）。

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