第三方开发者让 Googlebook OS 登陆苹果芯片 Mac：支持 GPU 加速和 Chrome 浏览器

IT之家 10 月 12 日消息，开发者 Skylar Taylor-Barrick 开源了一套名为 gbos-vm 的项目，可在搭载 Apple Silicon 芯片的苹果 Mac 上，通过虚拟机运行谷歌 Googlebook OS。

该项目已在 GitHub 上公开，使用 QEMU 加载谷歌为戴尔 Googlebook 提供的官方恢复镜像，并对系统进行修改，使其适配虚拟硬件。开发者强调，该项目并非通用 Android 镜像，也不是将 Googlebook OS 原生安装到 Mac 上，且与谷歌、戴尔均无官方关联。

Googlebook 是谷歌新推出的一类笔记本电脑平台。根据谷歌官方介绍，Googlebook OS 以 Android 技术栈为基础，融合 ChromeOS 的桌面体验，支持 Android 应用，并提供与 Android 手机的跨设备协作功能。

gbos-vm 项目的核心工作，是将谷歌提供的戴尔 Googlebook 恢复映像改造成能够在虚拟设备中启动的版本。由于 Android 图形接口使用 Vulkan，而苹果平台采用 Metal，开发者还为虚拟机搭建了图形转换与共享机制，让虚拟系统能够调用 Mac 的 GPU，而非完全依赖 CPU 渲染界面。项目介绍称，经过这些适配后，系统可以启动并运行 Chrome 浏览器。

安装方面，项目要求使用搭载 Apple Silicon 芯片的 Mac，不支持英特尔处理器 Mac。开发者建议设备至少配备 16GB 内存，并预留约 60GB 可用存储空间，同时需要安装 Xcode 命令行工具、Homebrew、Java 开发工具包和 Android SDK 等依赖。首次运行安装脚本时，程序会从谷歌服务器下载约 9GB 的恢复镜像，并在本地完成修改、编译和虚拟机环境构建。

目前，该项目仍存在多项功能限制。虚拟机显示刷新率最高为 60 帧，部分使用特定 WebGL 渲染方式的内容可能出现画面异常；音频表现尚不稳定，反向剪贴板复制、右键操作和长时间运行也未经过充分测试。此外，项目使用的蓝牙功能无法与真实蓝牙设备配对。

安全性方面，虚拟机缺少实体 Googlebook 所具备的部分安全硬件，包括可信平台模块（TPM）相关能力及硬件支持的密钥保护机制。开发者通过软件实现部分密钥管理功能，并修改了供应商分区，因此该分区无法获得完整的验证启动保护。

开发者建议将 gbos-vm 用于系统开发、测试和功能体验，而不是作为日常主力系统，也不建议在其中登录敏感账户。该项目目前展示了 Googlebook OS 在 Apple Silicon Mac 虚拟机中启动、调用 GPU 和运行 Chrome 的能力。IT之家提醒：这并不意味着系统已获得官方 Mac 兼容支持，其硬件功能与安全保障也不能等同于实体 Googlebook。