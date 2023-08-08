消息称苹果正测试 M3 Max 芯片，搭载 16 核 CPU 和 40 核 GPU

IT之家 8 月 8 日消息，彭博社的马克・古尔曼在今天发布的最新一期 Power On 时事通讯中，继续爆料称苹果目前正在测试 M3 Max 芯片，预估将于明年随新款 MacBook Pro 和大家见面。

古尔曼在时事通讯中表示，新款 M3 Max 芯片将配有 16 个 CPU 核心（12 个高性能处理核心和 4 个效率核心）和 40 个图形处理核心，是苹果 Apple Silicon 上最强悍的芯片。

IT之家注：苹果目前的 M2 Max 芯片配有 12 个 CPU 和 38 个 GPU 核心。

古尔曼此前报道 M3 Max 芯片预计将采用新的 3 纳米工艺，与 M2 Max 芯片相比，速度和效率都有所提高。苹果正在一款代号为“J514”的未发布的高端 MacBook Pro 中测试该芯片。

据彭博社此前报道，首批搭载 M3 芯片的 Mac 电脑将于 10 月份发布。最初的阵容将包括 13 英寸的 MacBook Pro、24 英寸的 iMac 和 13 英寸的 MacBook Air。至于基础版的 M3 Mac mini 是否也会在同一时间推出，目前还不得而知。

相关阅读：

《消息称苹果 M3 芯片 Mac 电脑加紧测试中，新款 Mac mini 也有戏》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。