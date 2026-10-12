全球运营商最大单体智算中心扩容工程：中国移动呼和浩特智算中心总算力达 20100P，90% 服务京津冀

IT之家 10 月 12 日消息，据内蒙古日报今日报道，由中建三局承建的中国移动智算中心（呼和浩特）扩容工程 —— 中国移动呼和浩特数据中心 B25、B27 项目已于近日顺利竣工。

该项目位于内蒙古和林格尔新区，合约额 27 亿元，建筑面积约 44500 平方米，IT 总功率 120MW。作为国家“东数西算”工程，项目投运后总算力达 20100P，其中智算 16700P，90% 算力服务京津冀地区，绿电占比 88%，将进一步完善国家算力网络调度体系。

该项目是中国移动“4+N+31+X”算力网络的核心节点，也是全国一体化算力网络国家枢纽节点的标志性工程。

据证券时报报道，依托 400G OTN 骨干网，呼和浩特至北京的单向传输时延为 3.5 毫秒，能够满足京津冀区域企业对低时延算力的需求。

IT之家注：中国移动智算中心（呼和浩特）此前已被定位为全球运营商最大单体智算中心，于 2025 年 12 月投产使用，部署约 2 万张 AI 加速卡，AI 芯片国产化率超过 85%，并入选“2023 年度央企十大超级工程”。

在绿色低碳方面，该数据中心通过大规模部署冷板式液冷技术和 AI 能耗管理系统，平均电能利用效率（PUE）低至 1.15，绿电覆盖比例达 88%，2025 年通过绿电直供和电力市场中长期协议购买绿电 7.5 亿度，全年累计减排二氧化碳 37 万吨。和林格尔新区地处内蒙古风光新能源基地核心区域，风电、光伏装机规模居全国前列，为智算中心提供了稳定的绿电保障。

中国移动在呼和浩特和哈尔滨两地分别建成了全球运营商最大单体智算中心和全球运营商最大单集群智算中心，呼和浩特节点智能算力规模达 1.9 万卡，采用了异构算力、GPU 池化、扣卡模组、冷板式液冷等先进技术，支撑国产芯片商用部署水平进一步提升。