马化腾带 28 岁青年与广东省委书记黄坤明座谈：腾讯首席 AI 科学家姚顺雨露面

IT之家 10 月 12 日消息，据中国新闻网“三里河”公众号报道，10 月 8 日，国庆假期后首个工作日，广东省委书记黄坤明到深圳调研，走进腾讯总部。在座谈交流环节，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾发言，在他旁边还坐着一个仅 28 岁的年轻人，此人是腾讯首席 AI 科学家姚顺雨。

报道称，省委书记走进腾讯总部，马化腾带着集团“AI 一号位”并排坐，这背后是广东和腾讯押注人工智能的决心。

2025 年广东全省人工智能核心产业规模突破 3000 亿元，约占全国四分之一。10 月 9 日，广东召开全省先进制造业大会，其中提到“大力推动人工智能全方位、深层次、高水平赋能先进制造业发展”。

综合IT之家此前报道，姚顺雨本科毕业于清华大学姚班，获普林斯顿大学计算机科学博士学位，2024 年加入 OpenAI 并参与智能体产品 operator 与 deep research 开发 。其研究聚焦语言智能体与现实世界交互，提出 ReAct 方法首创“推理 — 行动”结合的智能体范式，被学术界与工业界广泛采纳。

2025 年 12 月，腾讯升级大模型研发架构，新成立 AI Infra 部、AI Data 部、数据计算平台部，全面强化其大模型的研发体系与核心能力。姚顺雨（Vinces Yao）出任“CEO / 总裁办公室”首席 AI 科学家，向腾讯总裁刘炽平汇报；同时兼任 AI Infra 部、大语言模型部负责人，向技术工程事业群总裁卢山汇报。

在今年 5 月的腾讯股东大会上，马化腾表示，腾讯早期在 AI 领域的基础能力并非突出，近年通过人才建设、团队管理与内部培训持续补全短板，如今正逐步驶入发展轨道。

马化腾坦言，腾讯不一定是业界最快抓住机遇的，但坚持走正确的道路，结合自身独有优势稳扎稳打，“不能看着别人在那边做就随便跨过去，抢别人的地盘，过去我们也抢过但后来基本失败了”。

对于腾讯 AI 是否落后的问题，马化腾表示，“原来一年前我们以为上了船，后来发现那个船漏水了，现在感觉站上去了，还坐不下去，还是希望船速能快一点”。

在今年 6 月的 2026 腾讯云 AI 产业应用大会现场，针对外界“腾讯慢了”的批评，腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群 CEO 汤道生作出回应，其承认在复杂组织中不同业务线速度不一，有快有慢，也有失败与探索，对外界批评与提醒持开放态度并接受建议。

据新浪科技今年 7 月报道，腾讯宣布混元多模态模型部门与大语言模型部门合并，成立基础模型部，统一由腾讯首席 AI 科学家姚顺雨管理，以进一步提升模型研发和协同效率，探索全模态模型的智能上限。

据财新 10 月 11 日报道，Meta 发布个人智能体 Muse 后，引起国内科技巨头迅速跟进。腾讯在 9 月底上线了一款个人智能体产品 LightVela，将其称之为“云端个人助理”，可通过微信接入，全天在线帮用户处理各类日常诉求。不过该产品还处于开发者体验阶段。