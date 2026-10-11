消息称字节、腾讯加速个人 AI 智能体研发，追赶 Meta Muse

IT之家 10 月 11 日消息，据财新报道，Meta 发布个人智能体 Muse 后，引起国内科技巨头迅速跟进。

10 月 9 日，字节内部人士透露，字节跳动已在国庆假期前加紧推动个人智能体产品研发。该项目起始于字节跳动在今年 4 月开启的新项目，代号“Spell”，是在 2025 年豆包手机助手个人智能体（personal agent）方向上的延续，当时，豆包内部已经就个人智能体方向的产品启动内测。

Muse 等个人智能体在海外火爆后，字节跳动加速了项目推进。该产品由豆包手机助手团队主导，由 Spell 项目与豆包对话团队共同负责，计划将“Spell”项目与豆包产品结合，目标是尽快对外推出。

腾讯则在 9 月底上线了一款个人智能体产品 LightVela，将其称之为“云端个人助理”，可通过微信接入，全天在线帮用户处理各类日常诉求。不过该产品还处于开发者体验阶段。

当地时间 9 月 8 日，Meta 推出个人 AI 智能体产品 Muse，可代表用户完成发送邮件、预订旅行等任务。

Muse 能够访问（需用户主动授权）用户在电子邮件、日历、支付、健康、购物及智能家居等各类应用中的数据。用户可自行选择 Muse 连接哪些应用，并有权随时撤销其访问权限。

IT之家注意到，与传统的问答型聊天机器人不同，Muse 的核心定位是“替用户采取实际行动”（Action-oriented Agent），主打跨平台接管琐碎任务，被马克 · 扎克伯格视为迈向“个人超级智能”的关键产品。