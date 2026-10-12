iPhone Duo 折叠屏手机即将开售，苹果首席运营官萨比赫 · 汗到访郑州、参观富士康

IT之家 10 月 12 日消息，苹果公司大中华区董事总经理葛越今日分享，苹果公司首席运营官 Sabih Khan（萨比赫 · 汗）到访郑州，与郑州富士康员工进行交流。

萨比赫 · 汗还到访了裕同科技。据介绍，双方通过共同努力，实现了从所有苹果产品包装中移除塑料的目标。

另据河南日报消息，10 月 11 日，萨比赫 · 汗与富士康科技集团轮值 CEO、事业群总经理蒋集恒走进富士康郑州综保园区，查看应用于生产线和苹果手机的“黑科技”，并现场上手了一台 iPhone Duo 折叠屏手机。

IT之家获悉，2025 年底，富士康与郑州航空港区管委会国资平台合资成立河南鸿创科技有限公司。这是富士康在郑州的首家国企合资企业，注册资本 20 亿元，专注高端电子元器件研发与制造，今年 7 月投产，首期产值累计可达 1000 亿元。

“河南鸿创攻克溅镀制程，已应用到 iPhone 18 Pro 系列和 iPhone Duo 生产中。”蒋集恒介绍，业界首创将电磁屏蔽溅镀工艺直接应用于 SoC 封装表面，替代传统金属屏蔽罩，使模组厚度缩减 20%，并显著提升散热效能。