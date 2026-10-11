古尔曼：苹果计划在多个直营店举办 iPhone Duo 大型体验活动，最多摆出 150 台以上样机

IT之家 10 月 11 日消息，彭博社记者马克 · 古尔曼今天在新一期《Power On》通讯透露，苹果正在为其首款折叠屏手机 iPhone Duo 谋划声势浩大的展示活动，让每一位潜在顾客都能充分体验这款新品。

古尔曼表示，苹果将在美国各地的 Apple Store 直营店摆出大量样机，供到来的顾客上手体验。预计纽约第五大道的旗舰店将布置超 150 台体验机，分布在上手区和展示设施中。苹果总部 Apple Park 游客中心预计将展出 100 台 iPhone Duo。

同时，芝加哥密歇根大街、洛杉矶葛洛夫购物中心和曼哈顿上西城的 Apple Store 预计将提供 30-40 台样机，部分规模较小的门店也将配备约 20 台 iPhone Duo。考虑到这台手机仅有两个配色，这种数量显然是不同寻常。

古尔曼还透露，苹果已经设计全新 MagSafe 展示支架，可同时放置一台展开内屏的 iPhone Duo，以及两台直板 iPhone。部分 Apple Store 的两侧区域还将摆放不带防盗装置的 iPhone Duo，让顾客体验这台手机的待机模式。

IT之家注意到，苹果计划为部分 Apple Store 门店设计全新展示装置，专门展示 iPhone Duo 折叠、展开过程，确保顾客步入门店时，一定会被这台折叠手机吸引目光。