史上最强监控摄像头：英国厂商 2Crsi Edge 新品内置酷睿 Ultra 5 225H，堪比迷你主机

IT之家 10 月 12 日消息，英国厂商 2Crsi Edge 推出了一款理论上可以玩电子游戏的监控摄像头，搭载英特尔酷睿 Ultra 5 225H 处理器。

这款摄像头的型号为 Vision Guard VG-15MV-66，搭载的酷睿 Ultra 5 225H 是一颗 14 核处理器，最高频率可达 4.9GHz，集成英特尔锐炫 Arc 130T 核显；还搭载双 2.5GbE 网口。

搭配如此强悍的配置，自然也不会是一款普通的监控摄像头。IT之家从官方介绍获悉，VG-15MV-66 是一个完整的边缘 AI 监控平台，将计算能力、摄像头和户外部署整合到一个系统中。

与需要单独机柜、交换机和电源分配设备的传统安装不同，VG-15MV-66 在一个 IP66 级防护外壳中集成了计算、网络和以太网供电（PoE）功能，专为户外和恶劣环境部署设计，可以在只有普通电源的地方进行本地处理、连接和灵活安装，比如路灯柱、路边基础设施和电线杆，无需外部电源转换设备或机柜。

这个平台基于英特尔酷睿 Ultra NUC 级计算模块，提供处理边缘 AI 和视频分析等高需求任务所需的 CPU 和 GPU 性能。机箱支持直接安装摄像头，还配有多个安装点，可兼容各种固定和 PTZ 摄像机。两个外部 IP66 防护的 PoE RJ45 接口为最多三台 IP 摄像机提供电力和网络连接，无需在安装地点单独使用 PoE 交换机。

VG-15MV-66 采用全密封、无风扇、被动散热设计，具备宽广的工作温度范围，并且电源和 I/O 接口都有保护，适合长期户外安装，在各种苛刻环境下都能可靠且低维护地运行。