德国柏林警方借助人工智能监控摄像头打击犯罪，自动识别暴力和破坏行为

IT之家 9 月 25 日消息，据央视新闻报道，德国柏林警方 24 日在一处犯罪高发区域启动一项计划，将借助人工智能监控摄像头打击犯罪。

据悉，柏林警方将在这项计划启动的前四周内，在科特布斯门地区安装并调试好人工智能监控摄像头，随后正式投入使用。警方还计划将该方案推广至市内其他犯罪高发区域。

柏林警方发表声明说，该摄像头通过“空间人工智能”技术分析人员动作，以识别潜在犯罪与暴力行为。摄像头配套的显示屏平时处于休眠状态，当人工智能系统自动识别到暴力和破坏行为时，显示屏将亮起并显示相关信息，警员也会收到信息推送，继而判断是否采取行动。

IT之家注意到，这并不是德国第一次寻求将 AI 功能引入到警方工作当中。今年 2 月，德国财政部、内政部和司法部宣布，将推进核心安全机构现代化改革，并引入 AI 技术加强对有组织犯罪的打击，重点聚焦金融犯罪、洗钱和毒品走私。

该国海关与联邦刑事警察局还将建立联合数据分析中心和联合调查团队，共同打击洗钱与毒品犯罪。克林贝尔透露，两部门将实现数据互通，并利用 AI 技术筛选海量数据、锁定犯罪嫌疑人。德国实行联邦制，各州警方负责日常执法与多数刑事案件调查，联邦警察则负责边境、铁路及航空安全。