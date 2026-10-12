霸王茶姬回应小程序崩了：代言人郑钦文夺冠，全场饮品“买一送一”活动太火爆

IT之家 10 月 12 日消息，“霸王茶姬小程序崩了”话题今日登顶微博热搜。为庆祝代言人郑钦文夺冠，霸王茶姬推出全场饮品“买一送一”活动，其官方小程序因流量过大出现崩溃，不少用户反映无法正常下单。

北京西城区一家霸王茶姬门店店员对中新经纬表示：“小程序正在修复中，活动太火爆了，服务器可能挤崩了，建议消费者稍后再尝试下单。”

西城区另一家门店店员表示，目前店里非常忙，已经爆单，“开店 40 分钟前面就排了 200 多杯”。该店员补充称，买一送一活动只能通过小程序下单堂食和外卖，其他第三方平台虽可正常下单，但无法享受优惠。

2026 中国网球公开赛于 10 月 11 日晚落幕，郑钦文击败安德列娃，成为中国网球公开赛首位本土女单冠军，郑钦文斩获生涯首座 WTA1000。

IT之家获悉，霸王茶姬 10 月 11 日晚发布活动公告，2026 年 10 月 12 日 00:00-23:59，在霸王茶姬小程序下单，购买全场任意双杯及以上饮品（含 gelato），结算时自动减免价低的那一杯，每个 ID 限参与 1 次，下单后退单视作放弃活动资格，不可再次参与。

该活动仅限霸王茶姬小程序【外卖 + 堂食】（抖音小程序除外）。全国门店适用（部分高铁、机场及景区门店除外）。