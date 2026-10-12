349 元雅浚 G6 PRO 风冷散热器上市：六热管双塔，12cm+13cm 双风扇支持 280W 解热

IT之家 10 月 12 日消息，雅浚（ProArtist）新上架了一款 G6 PRO 风冷散热器，现已开售，京东显示为 349 元，厂商提供 3 年质保服务。

雅浚 G6 PRO 采用六热管双塔设计，整体尺寸为 125×109×158mm，搭配 12cm 与 13cm 双风扇组合，官方标称整体解热功耗可达 280W（IT之家注：普通版 265W）。

这款散热器能够兼容市面上大部分主流机箱，内存默认最高支持 38mm；散热器顶部带有阳极电镀、喷砂与拉丝金属盖板装饰；热管与鳍片采用穿 Fin 工艺结合，再与微凸铜底回流焊接。

其热管为逆重力设计，安装朝向不会影响性能，单根理论传热量可达 50W，表面经过镀镍处理不易氧化。平台扣具方面支持 Intel 的 LGA 1700/1851 和 AMD 的 AM5。

两把标配风扇均隶属全新的 TonicFan 系列，基于准工业级打造，包含铜铆合头、扇叶铁壳、滚珠轴承和铜质中管，扇叶经过双面动平衡矫正以减少运行振动。其中中置风扇尺寸为 130×130×25mm，最高转速 1600 RPM±10%，可提供 75 CFM 最大风量和 1.4mmH₂O 最大静压，满载噪音值 33 分贝。前置风扇尺寸为 130×120×25mm，通过缩小尺寸为内存让出空间，最高转速 2500 RPM±10%，可提供 84 CFM 最大风量和 3.65mmH₂O 最大静压，满载噪音值 41 分贝。

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