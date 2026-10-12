极核 AE6 Ultra 电动摩托车发布：GB 续航 204km，18999 元起

IT之家 10 月 12 日消息，极核 AE6 Ultra 电动摩托车今日正式发布上市，官方指导价 20999 元，首发立减 1200 元，叠加国补后 18999 元起，9 月 7 日前预约的用户可享 17999 元。

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