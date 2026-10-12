极核 AE6 Ultra 电动摩托车发布：GB 续航 204km，18999 元起

IT之家 10 月 12 日消息，极核 AE6 Ultra 电动摩托车今日正式发布上市，官方指导价 20999 元，首发立减 1200 元，叠加国补后 18999 元起，9 月 7 日前预约的用户可享 17999 元。
IT之家整理参数如下：
电机：轮毂电机，额定功率 9kW，峰值功率 17.5kW。
加速：0-50km/h 加速时间 3.5 秒，最高速度 110km/h 以上。
控制器：母线电流 300A，集成式强制风冷，带 3 个散热风扇。
电池：76V100Ah 矩阵方壳锂电池。
续航：GB 工况续航 204km。
充电：28A 充电器；20% 充至 80% 约 2.3 小时。
电池仓：675×262×175mm，留有后期扩容空间。
尺寸：轴距 1380mm，离地间隙 130mm。
轮胎：前轮 100/80-12，后轮 120/70-12 半热熔胎。
制动：前后碟刹，前 220mm、后 190mm；配双通道阀式 ABS 和 TCS。
卡钳：前对向四活塞辐射卡钳，后对向双活塞卡钳。
减震：前 33mm 正置双液压减震，后气瓶减震、阻尼无级可调。
仪表系统：6.2 英寸 TFT 屏，支持 Motoplay 2.0 投屏导航、音乐和蓝牙电话。
雷达辅助：毫米波雷达，含 FCW 前碰撞预警、BSD 盲区监测、RCW 后碰撞预警。
影像记录：双目行车记录仪、哨兵模式、变道影像和倒车影像。
巡航功能：ACC 自适应巡航，需后续 OTA 开放。
其他配置：胎压监测、坡道驻车、陡坡缓降、一键倒车、氮气加速、感应解锁和整车 OTA 。
颜色：提供星河银、速感灰、暮光紫、雾黛蓝可选，其中雾黛蓝为 Ultra 专属色。