特斯拉：今年 9 月，Model Y 在北欧五国拿下全品类乘用车销冠

IT之家 10 月 12 日消息，特斯拉今日宣布，今年 9 月，Model Y 在丹麦、芬兰、冰岛、挪威、瑞典北欧五国拿下全品类乘用车销冠。在挪威，每 4 辆新车就有 1 辆是特斯拉。

据IT之家此前报道，2026 年第三季度，特斯拉全球生产了超 46.4 万辆电动车，交付了超 48.6 万辆；储能产品装机量达 13.7 吉瓦时。

官方公告显示，2026 年第三季度特斯拉 Model 3/Y 生产 457,387 辆，交付 478,237 辆；其他车型生产 7,004 辆，交付 8,295 辆。

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综合外媒与挪威公路联合会（OFV）的数据，2026 年 9 月挪威共注册 18,733 辆新乘用车，其中纯电动车 18,511 辆，占比达 98.8%。Model Y 当月注册 4,810 辆，是第二名沃尔沃 EX30（576 辆）的 8 倍多；特斯拉品牌当月总注册量为 4,935 辆，市场份额 26.3%，低于 2025 年 9 月的 33.7%。

在瑞典，Model Y 2026 年 9 月交付 2,330 辆，同比增长 68%，再次成为瑞典全品类交付量最高的车型；当月纯电动车占瑞典新车总销量的 49%。

从累计规模来看，特斯拉在挪威的累计交付量已突破 20 万辆，约占当地纯电动车保有量的 20%；在丹麦的累计销量也突破了 10 万辆。特斯拉欧洲官方账号还披露，四分之三的挪威特斯拉车主在换车时会再次选择特斯拉。

为满足欧洲市场持续增长的需求，特斯拉柏林超级工厂计划自 2026 年 10 月起将 Model Y 周产能从约 5,000 辆提升至 7,500 辆，并为此增聘约 1,000 名员工。