TIOBE 公布 2026 年 10 月编程语言排行榜：Julia 编程语言回归前二十

IT之家 10 月 12 日消息，TIOBE 编程社区指数是一个衡量编程语言受欢迎程度的指标，评判的依据来自世界范围内的工程师、课程、供应商及搜索引擎，目前 TIOBE 官网公布了 2026 年 10 月的编程语言排行榜，IT之家整理如下：

Python 排行第一：占比 19.23%，同比下降 5.23%

C 排行第二：占比 11.33%，同比上涨 2.04%

C++ 排行第三：占比 8.87%，同比上涨 0.04%

Java 排行第四：占比 8.41%，同比上涨 0.06%

C# 排行第五：占比 3.79%，同比下降 3.15%

JavaScript 排行第六：占比 2.77%，同比下降 0.64%

Visual Basic 排行第七：占比 2.20%，同比下降 1.02%

R 排行第八：占比 2.06%，同比上涨 0.55%

SQL 排行第九：占比 1.97%，同比上涨 0.20%

Rust 排行第十：占比 1.44%，同比上涨 0.24%

Go 排行第十一：占比 1.39%，同比下降 0.53%

PHP 排行第十二：占比 1.26%，同比下降 0.12%

Fortran 排行第十三：占比 1.12%，同比下降 0.58%

Swift 排行第十四：占比 1.03%，同比上涨 0.09%

Scratch 排行第十五：占比 0.97%，同比下降 0.18%

COBOL 排行第十六：占比 0.89%，同比上涨 0.03%

Perl 排行第十七：占比 0.88%，同比下降 0.78%

Julia 排行第十八：占比 0.88%，同比上涨 0.42%

Delphi/Object Pascal 排行第十九：占比 0.83%，同比下降 1.03%

MATLAB 排行第二十：占比 0.83%，同比下降 0.33%

TIOBE 的 CEO Paul Jansen 表示，如今 Julia 时隔约 3 年再次进入前 20 名。与上一次进入榜单前 20 名时相比，此次回归或许意味着其人气正在逐步积累，不过，Julia 能否在前 20 名中保持稳定位置，仍有待后续排名验证。

具体来看，Julia 的人气增长主要得益于市场对兼顾高性能与易用性的现代编程语言的需求。对比其他竞品，Python 语法简洁、抽象层次较高，适合快速开发和数据处理，但在部分计算密集型任务中可能受到性能限制；C++ 则拥有出色的执行效率，但学习门槛相对较高，开发者也需要处理更多底层细节。

而 Julia 相对能够在上述两者之间找到“平衡”，能够在提供较高抽象层次和相对友好的开发体验的同时，兼顾接近传统高性能语言的计算能力。随着科学计算和数据分析等领域对性能与开发效率的要求不断提高，这一定位也成为其受到关注的重要原因。