网友发现自家智能咖啡机 10 天产生超 1TB 上行流量，导致家庭 Wi-Fi 网络拥堵

IT之家 10 月 12 日消息，据外媒 Tom's Hardware 报道，一名自称拥有超过 10 年 IT 从业经验的网友 Nomad 在帮助父母排查家中 Wi-Fi 网速变慢的原因时，发现家里一台智能咖啡机在短短 10 天内产生了超过 1TB 的连续上行流量，导致路由器不堪重负，继而造成家里网络变慢。

Nomad 表示，此前父母曾向他反映家中网速明显变慢，于是他检查了网络设备的连接记录，最终发现问题与家里部署的 Keurig 品牌智能咖啡机有关。他公布的 UniFi 网络管理系统截图显示，该设备在连接约 10 天 9 小时期间，累计产生了 1008.45GB 上行流量和 9.94GB 下行流量，平均每天产生约 97GB 连续流量，估算平均上行传输速率约为 9Mbps，数据量可谓相当惊人。

Nomad 进一步调查后认为，其中大部分流量可能仅在家庭局域网内部传输，并未发送至外部互联网。问题可能出在咖啡机自身的软件或网络功能异常上。其曾考虑使用 Wireshark 等网络数据包分析工具，进一步确认咖啡机究竟传输了哪些内容，但最终放弃了抓包分析，因此异常流量的具体成因仍未得到证实。

IT之家获悉，出现问题的产品具体型号为 Keurig K-Supreme SMART with BrewID。除了基本的咖啡冲煮功能外，该设备还支持通过 App 远程启动或关闭、预约冲煮时间，以及使用亚马逊 Alexa、谷歌 Google Home 等语音助手进行控制。

此外，这款咖啡机搭载的 BrewID 功能号称可以通过 Wi-Fi 识别 Keurig 自家的咖啡胶囊，并根据烘焙商推荐的参数调整冲煮设置。设备使用 2.4GHz Wi-Fi 连接网络，主要用于支持各项智能功能。

外媒 Tom's Hardware 指出，无论是检查冲煮状态、识别咖啡胶囊结果、下载固件信息都不会导致设备产生 1TB 流量。不过，由于 Keurig 并未对外公布自家咖啡机固件，因此外界尚不清楚异常究竟发生在哪个环节。

针对这次异常情况，Nomad 后续表示自己重启咖啡机并将其移至独立的 VLAN（虚拟局域网）后，问题暂时得到解决。他也呼吁 Keurig 检查设备的网络协议栈（Network Stack），避免类似异常再次发生。