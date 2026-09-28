小米米家智能意式半自动咖啡机 Pro 首销，首发国补价 3395.84 元

IT之家 9 月 28 日消息，小米米家智能意式半自动咖啡机 Pro 今日正式开售，官方指导价 4999 元，预售前台价 4439 元，叠加国补后 3395.84 元。

IT之家从商品页面获悉，这款咖啡机由宁波坤林科技有限公司制造，额定功率 2200W。

该机定位专业级意式半自动产品，集成磨豆、萃取、打奶功能。落粉支持精准称重，实时显示精度 0.1g，无需额外配秤，并配备等离子防飞粉设计，减少研磨飞溅和粉末结块。

核心配置方面，该机搭载双泵双加热系统，两个独立水泵与加热块，萃取与打奶的压力、温度互不干扰，支持两项工序同步进行。配备进口 ULKA 水泵，峰值压力 19bar。

水路采用独立双水路设计，冷水、热水独立，不混水不串温。热萃通道快速升温，常温低压脉冲萃取可制作冷咖。内置 5 颗 NTC（IT之家注：负温度系数热敏电阻，用于温度采集）温控探头，结合 PID 算法调控温度。

打奶方面支持自动打奶，可对牛奶、植物奶等 5 种奶品自定义，设置后自动打出奶泡，支持过温即停保护。

智能功能方面，该机支持智能压力曲线分析，实时记录萃取压力，萃取完成后生成压力曲线，并针对萃取不足、稳定、过度三种情况给出调整建议。

该机支持 9 大参数自由调节，涵盖研磨挡位、克重、时长，萃取水量、温度、预浸时间、预浸液量，以及奶品种类、打奶温度。支持米家 App 互联，内置上百种云配方，可一键下发至机器。

其操作区配备 TFT 旋转真彩屏，支持一旋一按交互。初次连接米家 App 后会自动触发“第一杯咖啡”操作指引，覆盖研磨、压粉、萃取、打奶、清洁全流程。

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