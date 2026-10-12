消息称腾讯将推出“元宝助手”App，布局 Personal Agent 赛道

IT之家 10 月 12 日消息，据《读佳》从知情人士处获知，腾讯元宝正在开发一款 Personal Agent 产品“元宝助手”，并计划推出独立 App，给予它独立于元宝主 App 的运行空间与权限，用来承载长周期任务、个人长期记忆等 Agent 核心能力。目前腾讯内部还有包括社交在内的多个业务部门在研发 Personal Agent 相关的产品或功能。

腾讯元宝是腾讯基于自研混元大模型开发的 C 端 AI 助手 App，于 2024 年 5 月 30 日上线。腾讯元宝支持语音和文字搜索，涵盖微信公众号和视频号等信源；支持 PDF、Word、PPT、Excel、TXT 等格式文档识别，支持本地和微信上传；腾讯元宝可用于撰写报告、方案、文案和代码。

IT之家注意到，近期国内大厂在个人助手的赛道上动作不断。9 月 29 日，有报道称豆包在个人助理方向正在推进相关产品规划，该探索项目当时代号为“Spell”，主要由豆包手机助手团队主导。豆包这款产品叫做“小豆”，并会推出独立 App 版本，小豆的名字在今年暑期就已确定。小豆目前还在内部测试阶段，最终对外版本有可能发生调整，一切以官方发布为准。