首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > XR之家>设备

1299 → 552 元：雷鸟 Air 3s 周年版智能 AR 眼镜新低，配双层 Micro-OLED 屏幕

2026/10/12 17:53:47 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
评论：

雷鸟 Air 3s 系列智能 AR 眼镜发布于 2025 年 5 月 27 日，Pro 版官方定价 1599 元。

今日“周年版”（配置与 Pro 版相同，但赠品更丰富），京东国补后 1104 元。

20:00 可抢半价名额，仅需 552 元即可入手：

京东雷鸟 Air 3s 四周年款抢到半价后仅需 552 元 20:00 抢半价直达链接

京东 11.11 红包 10 月 12 日 20:00 开抢，至高 26888 元无门槛可用：点此抽取

  • 赠 200 元配镜补贴（配镜实付 99 元）

  • 赠 99 元前挡遮光罩

官方配镜定价 299 元，现在补贴 200 元，配镜实付 99 元。

配镜范围：支持近视 1000 度以内，散光 50~200 度。

未收货先配镜的用户，AR 眼镜 + 配镜产品均享 7 天无理由退货，商品完好、配件齐全即可，配镜费用与主机货款全额退还。

据介绍，雷鸟 Air 3s Pro 升级孔雀光学引擎 2.0，搭载第 5.5 代双层 Micro-OLED 屏幕，具备 1200nits 峰值亮度、98% DCI-P3 色域、色准 ΔE＜2。匹配自研超薄光模组，多层光学增透，提升纯净度，炫光干扰下降 15%。

Air 3s Pro 新的光路系统带来了 4 米等效 135 英寸的显示巨幕，支持 3840Hz 高频调光，获得德国 TÜV 低蓝光 / 无频闪双认证、北京同仁医院 A 级视觉健康认证。

其他方面，搭载四单元高保真扬声器，低频下潜更出色、音频曲线更标准；76g 轻量化机身，前后配重精准调控，久戴不压鼻、不滑落；镜腿、鼻托支持多档位调节，适配全球主流头型。

官方参数

京东雷鸟 Air 3s 四周年款抢到半价后仅需 552 元 20:00 抢半价直达链接

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

【广告】
下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：雷鸟眼镜ar眼镜

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知