1299 → 552 元：雷鸟 Air 3s 周年版智能 AR 眼镜新低，配双层 Micro-OLED 屏幕

雷鸟 Air 3s 系列智能 AR 眼镜发布于 2025 年 5 月 27 日，Pro 版官方定价 1599 元。

今日“周年版”（配置与 Pro 版相同，但赠品更丰富），京东国补后 1104 元。

20:00 可抢半价名额，仅需 552 元即可入手：

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赠 200 元配镜补贴（配镜实付 99 元）

赠 99 元前挡遮光罩

官方配镜定价 299 元，现在补贴 200 元，配镜实付 99 元。

配镜范围：支持近视 1000 度以内，散光 50~200 度。

未收货先配镜的用户，AR 眼镜 + 配镜产品均享 7 天无理由退货，商品完好、配件齐全即可，配镜费用与主机货款全额退还。

据介绍，雷鸟 Air 3s Pro 升级孔雀光学引擎 2.0，搭载第 5.5 代双层 Micro-OLED 屏幕，具备 1200nits 峰值亮度、98% DCI-P3 色域、色准 ΔE＜2。匹配自研超薄光模组，多层光学增透，提升纯净度，炫光干扰下降 15%。

Air 3s Pro 新的光路系统带来了 4 米等效 135 英寸的显示巨幕，支持 3840Hz 高频调光，获得德国 TÜV 低蓝光 / 无频闪双认证、北京同仁医院 A 级视觉健康认证。

其他方面，搭载四单元高保真扬声器，低频下潜更出色、音频曲线更标准；76g 轻量化机身，前后配重精准调控，久戴不压鼻、不滑落；镜腿、鼻托支持多档位调节，适配全球主流头型。

官方参数

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